2026’da Hayalindeki Seyahati Gerçekleştirmek İsteyenler İçin: En Görkemli Tren Güzergahları

Yeni yıl yaklaşırken birçoğumuzun içinde o klasik “Bu sene gerçekten bir yerlere gideceğim!” motivasyonu yeniden alevleniyor. Haftalık koşturmacanın ağırlığından kaçıp, yeni yerler keşfetmek... Hele trenle seyahat etmek başka hiçbir ulaşım şeklinin veremediği o nostaljik, sinematik ve dingin ruh hâlini yanında getiriyor. Pencereden geçen manzaralar, rayların sesi, bir manzaradan diğerine akıp giden atmosfer…

2026’da büyülü tren yolculuğıu seyahatini deneyimlemek isteyenler için, dünyanın en büyüleyici rotalarını bir araya getirdik!