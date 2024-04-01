2024 Yerel Seçimleri: Değişen Tercihler ve Siyasi Dinamikler

2018’den bu yana ekonominin yeterince iyi yönetilmemesinden rahatsız olan bir kesim, istikrar kaygısı, parti sadakati veya muhalefetin olası performansına dair şüphelerinden dolayı 2023 genel seçimlerinde iktidara oy vermeye devam etmişlerdi. Ancak, dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesine rağmen Türkiye’de artması, büyükşehirlerde konut kiralarının aşırı yükselmesi, unutmaya başladığımız enflasyon canavarının geri dönüşü, özellikle emekli maaşlarının alım gücünde geçmişe kıyasla belirgin bir azalma yaşanması gibi faktörler, seçmenler arasında hayal kırıklığına ve hatta öfkeye neden oldu.

“Emekliye ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor” söylemine tepki olarak AKP’ye oy veren bazı seçmenler sandığa gitmeyi reddederken, diğerleri ise Yeniden Refah, HÜDA-PAR ve Zafer gibi Cumhur İttifakı dışındaki sağ alternatiflere yöneldiler. Bir türlü toparlanamayan ekonomi düşüşün en önemli nedenlerinden biri haline geldi.

Özellikle Yeniden Refah Partisi, anti-emperyalist tutumu, hükümetin neo-liberal ekonomi politikalarına karşı sosyal adaletçi duruşu ve Gazze konusundaki duyarlılığı ile dindar muhafazakâr kesimlerde AK Parti'ye karşı bir alternatif olarak öne çıkmaya başladı. Bu yaklaşımıyla, dindar ve anti-emperyalist bir muhalefet gücü olarak bu seçimlerde kendini gösterdi.