20 Mayıs Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Güneş'in İkizler burcunda konumlanmasıyla, sağlığa dair konuların gündeme gelme ihtimali artıyor. Acaba hayatı yakalamaya, her şeyi kusursuz kılmaya ve işe fazla odaklanıyor olabilir misin? Bu durum seni bedensel anlamda zayıf düşürebilir. Bu hafta sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat etmeni öneririz. Bağırsak ve sindirim sistemi sorunlarına açık olduğun bir sürece giriyoruz. Beslenme alışkanlıklarına dikkat et, rutin kontrolleri de ihmal etme.

Tabii bu sırada iş hayatını da ihmal etmeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden iş yükü ve sorumluluğunu artırmadan, sadece mevcut düzenini koru demeliyiz. Süreci en iyi şekilde yönetmek için beslenme ve yaşam tarzı konularında partnerinle ortak kararlar alabilirsin. Hatta bu sayede ilişkindeki uyum ve destek unsurları da ön plana çıkabilir. Bekar Oğlaklar için, iş çevrelerinde yeni bir aşk ihtimali de yüksek. İş dışında buluşmalar, biraz dikkat dağınıklığı ve sosyalleşme sağlığına da iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...