2–8 Şubat 2026 Haftanın Kristali: Cilalı Akik
Topraklanma, Korunma ve Denge Taşı
2–8 Şubat 2026 haftası gökyüzü, duygusal dalgalanmaları stabilize etmeyi, zihinsel karmaşayı sakinleştirmeyi ve fiziksel dünyayla yeniden bağ kurmayı talep ediyor. Bu haftanın kristali olan Cilalı Akik, tam da bu ihtiyaca cevap veren güçlü ve güvenli bir taştır.
Akik, antik çağlardan bu yana hem ruhsal koruma hem de dünyevi istikrar amacıyla kullanılmıştır. Cilalı formu ise enerjiyi yumuşatarak çevreye dengeli şekilde yayar. Bu hafta Akik, özellikle belirsizlik hissi yaşayanlar için sağlam bir zemin oluşturur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cilalı Akik Nedir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adaçayı ile Tütsüleme ve Enerji Temizliği
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video