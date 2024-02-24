13. Yüzyıldan Kalan Talazan Köprüsü'ne Sprey Boyayla Yazı Yazıldı
13. Yüzyıldan Kalan Talazan Köprüsü'ne Sprey Boyayla Yazı Yazıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 13. yüzyıldan kalan Talazan Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile yazı yazıldı.
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13. yüzyılda Selçuklular tarafından Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan 8 kemerli Talazan Köprüsü'ne sprey boya ile yazı yazıldı.
Selçuklu dönemine ait Talazan Köprüsü, Niksar'a 15 km uzaklıkta, Kelkit Çayı üzerinde bulunuyor. 5.5 metre genişliğinde ve 161 metre uzunluğunda olan bu köprü, tarihi İpekyolu üzerinde yer alıyor ve yüzlerce yıl boyunca ulaşımı sağladı. Günümüzde köylerin ulaşımı için kullanılan köprü, turistlerin de ilgisini çekiyor.
Tepkiye neden olan olayla ilgili Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir konuştu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, 800 yıllık Talazan Köprüsü'nün Tokat'ın önemli köprülerinden biri olduğunu ve bu tarihi eserlerin atalarımızdan bir emanet olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yapıların gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras ve tarihi kültürümüz olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Alpaslan Demir, 1983'te çıkan kültürel varlıkların korunmasına yönelik kanuna göre tarihi eserlere zarar vermenin 2-5 yıl hapis ve 5 bin gün para cezası olduğunu belirtti. Ancak bunun bir ceza olarak değil, bilinçlendirme aracı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.
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Demir son olarak, "Bu eserlerin yüzeylerinde sprey boyalarla verilen tahribatın temizlenmesi çok maliyetli, devlete çok fazla küflet getiriyor. Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Tarihi eserlerin üzerlerine sevdiklerinize mesaj yazmayın. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı yazın ya da billboardlara yazın. Bu tarihi eserler bizim geçmişimiz açısından çok önemli." dedi.
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