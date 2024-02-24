13. Yüzyıldan Kalan Talazan Köprüsü'ne Sprey Boyayla Yazı Yazıldı

'Talazan Köprüsü 800 yıllık bir mazisi vardır. Tarihi eserler bizlere atalarımızdan bir emanettir. Ama gelecek nesillere aktarmamız gereken bir mirastır aynı zamanda. Bu yapılar bizim tarihi kültürümüzdür. Bu coğrafyanın yapısı anlamında da bu tarihi eserler önemlidir'