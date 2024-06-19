Yenilenmiş Grafikler ve Daha İyi Oynanışla Piyasaya Çıkan 13 Remake Oyun

RPG türünün öncüsü olan Persona 3 Reload, modern grafikler ve yenilenmiş oynanışıyla bizi modern dünyanın karanlık ve büyüleyici atmosferinde duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sıradan bir öğrenci olarak başladığımız macerada, bir gün ile ertesi gün arasındaki gizli saate girerek beklenmedik bir kaderle yüzleşiyoruz. Stratejik savaşlarla Dark Hour'un gizemlerini çözerken unutulmaz bir öykünün içinde yer aldığımız Persona 3 Reload, hem yeni oyuncular hem de serinin hayranları için büyüleyici bir yeniden uyarlama!