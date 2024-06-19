Yenilenmiş Grafikler ve Daha İyi Oynanışla Piyasaya Çıkan 13 Remake Oyun
Yenilenmiş Grafikler ve Daha İyi Oynanışla Piyasaya Çıkan 13 Remake Oyun
Oyun dünyasında nostalji rüzgarları estiren remake oyunlar, yenilenmiş grafikleri, modern oynanış mekanikleri ve unutulmaz hikayeleriyle oyuncuları eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Biz de piyasadaki birbirinden sürükleyici 13 remake oyundan oluşan bir liste hazırladık. Bakalım bu remake oyunlardan hangisi sana tanıdık gelecek? 🧐
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1. Dead Space
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2. Resident Evil 4
3. Shadow of the Colossus
4. Persona 3 Reload
5. Like a Dragon: Ishin!
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6. Silent Hill 2
7. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg
8. Demon’s Souls
9. Ratchet & Clank
10. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
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