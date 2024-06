Yenilenmiş Grafikler ve Daha İyi Oynanışla Piyasaya Çıkan 13 Remake Oyun

İlk olarak PS2 döneminde oyuncuların kalbini kazanan Shadow of the Colossus macerasında göz alıcı manzaralar eşliğinde devasa 16 yaratığı takip ediyor ve her biriyle destansı teke tek savaşlara giriyoruz. Dev canavarların zayıf noktalarını bulmak ve onları yenmek için mücadeleler verdiğimiz oyunun remake hali, geliştirilmiş grafikleri, iyileştirilmiş performansı ve güncellenen kontrolleri ile yeni nesil oyuncular için daha da heyecan verici bir deneyim yaşatıyor.