Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Yenilenmiş Grafikler ve Daha İyi Oynanışla Piyasaya Çıkan 13 Remake Oyun

etiket Yenilenmiş Grafikler ve Daha İyi Oynanışla Piyasaya Çıkan 13 Remake Oyun

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 16:46

Oyun dünyasında nostalji rüzgarları estiren remake oyunlar, yenilenmiş grafikleri, modern oynanış mekanikleri ve unutulmaz hikayeleriyle oyuncuları eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Biz de piyasadaki birbirinden sürükleyici 13 remake oyundan oluşan bir liste hazırladık. Bakalım bu remake oyunlardan hangisi sana tanıdık gelecek? 🧐

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Dead Space

1. Dead Space

Dead Space, eski oyunu hatırlayanlar için nostalji dolu anlar yaşatırken yeni nesil grafikler ve atmosferik sesleriyle de tüyleri diken diken ediyor. Isaac Clarke'ın USG Ishimura'da yaşadığı korku dolu maceraya tanık olacağımız bu versiyonda, mühendislik aletlerini kullanarak Necromorph'larla olan hayatta kalma mücadelesi daha stratejik ve yaratıcı hale gelmiş. Gemi mürettebatının trajik hikayeleriyle kesintisiz ve sürükleyici bir oyun deneyim vaat eden Dead Space, bilim kurgu ve korku severler için harika bir remake!

2. Resident Evil 4

2. Resident Evil 4

Resident Evil 4 remake versiyonu Leon Kennedy'nin, Raccoon City’den sağ kurtulduktan altı yıl sonra, ABD başkanının kaybolan kızını bulmak için tenha bir Avrupa köyüne gönderilmesiyle başlıyor. Modern grafikler ve kontrollerle donatılan oyun, eski hayranları bile şaşırtacak şekilde yeniden tasarlanmış bir hikayeye sahip. Detaylı grafiklerle oyunun atmosferine kapılacağınız Resident Evil 4, hem yeni gelenler hem de eski hayranlar için pek çok sürpriz barındırıyor.

3. Shadow of the Colossus

3. Shadow of the Colossus

İlk olarak PS2 döneminde oyuncuların kalbini kazanan Shadow of the Colossus macerasında göz alıcı manzaralar eşliğinde devasa 16 yaratığı takip ediyor ve her biriyle destansı teke tek savaşlara giriyoruz. Dev canavarların zayıf noktalarını bulmak ve onları yenmek için mücadeleler verdiğimiz oyunun remake hali, geliştirilmiş grafikleri, iyileştirilmiş performansı ve güncellenen kontrolleri ile yeni nesil oyuncular için daha da heyecan verici bir deneyim yaşatıyor.

4. Persona 3 Reload

4. Persona 3 Reload

RPG türünün öncüsü olan Persona 3 Reload, modern grafikler ve yenilenmiş oynanışıyla bizi modern dünyanın karanlık ve büyüleyici atmosferinde duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sıradan bir öğrenci olarak başladığımız macerada, bir gün ile ertesi gün arasındaki gizli saate girerek beklenmedik bir kaderle yüzleşiyoruz. Stratejik savaşlarla Dark Hour'un gizemlerini çözerken unutulmaz bir öykünün içinde yer aldığımız Persona 3 Reload, hem yeni oyuncular hem de serinin hayranları için büyüleyici bir yeniden uyarlama!

5. Like a Dragon: Ishin!

5. Like a Dragon: Ishin!

1860'ların Kyo'sunda geçen Like a Dragon: Ishin! remake'inde eşitsizlikle savaşan bir samuray oluyoruz. Sakamoto Ryoma olarak babamızın katilini bulmak ve ailemizin onurunu geri kazanmak için Kyoto'ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Feodal dönemin ateşli silahlarını ve geleneksel kılıçlarını birleştiren dinamik dövüş sahnelerinde dört farklı dövüş stili arasında geçiş yapma şansını yakaladığımız oyun, bizi heyecan dolu tarihi bir samuray destanının içine çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Silent Hill 2

6. Silent Hill 2

Unutulmaz karakterlerle dolu bir hikayeyi, çarpıcı görsellerle birleştiren Silent Hill 2'nun remake'i bizi ürpertici görsellerle ve sinirlerimizi zorlayan seslerle donatılmış, psikolojik bir hayatta kalma deneyimine sokuyor. Her adımda karanlık geçmişlerle dolu tehditkar yaratıklarla karşılaştığımız bu versiyonda James Sunderland'in gözünden Silent Hill'e gidiyor ve orada ölen karısı tarafından gönderilen gizemli mektubun sırrını çözmeye çalışıyoruz.

7. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

7. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

Sıcak bir RPG macerası yaşatan Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg oyununun ana karakteri olan Marie, simya eğitiminin mezuniyet sınavında başarılı olmak için hem becerilerini geliştirmeye hem de maceralarında ilerlemeye çalışıyor. Yenilenen grafiklerle modern bir görünüme kavuşan oyunda, Marie ve dostlarının serüvenini keşfederken keyifli mini karakterlere rastlamak mümkün. Oyun deneyimini daha da zenginleştirmek için yeni unsurların eklendiği Atelier Marie Remake, hem serinin hayranlarına hem de yeni oyunculara bolca eğlence sunuyor.

8. Demon’s Souls

8. Demon’s Souls

Demon's Souls yeniden yapımında, Boletarya'nın karanlık ve fantastik dünyasında, Kral Allant'ın Kadim Varlık'ı uyandırması sonucu ortaya çıkan musibetle yüzleşen 'İblis Avcısı' olarak oyuna atılıyoruz. Yenilenen görsel kalite ve geliştirilmiş performansla, acımasız zorluklarla dolu bu diyarda savaş hünerlerimizi geliştirip düşmanlarla mücadele ediyoruz. Ayrıca, PvP çatışmalarında dünyanın en iyileriyle karşı karşıya gelme ve dostlarımızı çağırarak birlikte savaşma şansına da sahibiz.

9. Ratchet & Clank

9. Ratchet & Clank

Ratchet & Clank, efsanevi Lombax kahramanı Ratchet ve sadık robot yardımcısı Clank'in heyecan dolu maceralarını yepyeni bir derinlikle sunuyor. Orijinal PS2 sürümünden esinlenerek geliştirilen oyunda yepyeni gezegenler keşfedebilir, heyecan verici düşmanlarla savaşabilir ve Clank'in yeni oynanışını deneyimleyebiliriz.

10. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

10. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Kaykay dünyasına nostaljik bir dönüş yapmamızı sağlayan Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, tepeden tırnağa HD kalitesinde yeniden düzenlenmiş seviyeler ve hareketlere sahip. Efsanevi Tony Hawk ve ekibinin yanı sıra yeni profesyonel kaykaycılarla da kayabileceğimiz oyunda dönemi tanımlayan şarkılar ve yepyeni müziklerle, ikonik ve çılgın hareket kombinasyonlarını gerçekleştirmek her zamankinden daha eğlenceli. Ayrıca oyuna eklenen modlar sayesinde artık arkadaşlarımızla kapışarak hünerlerimizi sergileyebiliyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Star Ocean The Second Story R

11. Star Ocean The Second Story R

Star Ocean serisinin sevilen ikinci oyunu, Star Ocean: The Second Story R, 2D piksel karakterleri muhteşem 3D ortamlarla bir araya getirerek göz kamaştırıcı bir 2,5D deneyim sunuyor. Hikaye, genç Federasyon görevlisi Claude C. Kenni'nin gizemli bir gezegende kendini bulmasıyla başlıyor. Burada, kadim bir kehanetteki kahraman olduğuna inanan genç bir kızla karşılaşıyor. Yeniden uyarlanan oyun, görsel güncellemeler, yeni savaş mekanikleri, İngilizce ve Japonca seslendirme seçenekleri, ünlü besteci Motoi Sakuraba'nın müzikleri ve hızlı seyahat gibi özelliklerle dolu.

12. Final Fantasy VII Rebirth

12. Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth, efsanevi Japon rol yapma oyunu serisinin ikinci remake'i olarak karşımıza çıkıyor. Bu kez, Cloud, Barret, Tifa, Aerith ve Red XIII gibi unutulmaz karakterlerle distopik Midgar şehrinden kaçışları ve eski düşmanları Sephiroth'un intikam dolu planlarını boşa çıkarmak için verdikleri mücadeleyi yeniden keşfediyoruz. Orijinal oyundan aşina olduğumuz epik hikaye, yepyeni bir görsel kaliteyle tekrardan hayat buluyor.

13. Crash Team Racing Nitro-Fueled

13. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Orijinal oyun modları, karakterler, pistler ve silahlarla dolu Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununun remake versiyonu, artık daha büyük ve daha heyecan verici. Arkadaşlarınızla çevrimiçi yarışarak küresel liderlik tablolarında yer alabileceğiniz veya yeni pistlerde nefes kesici yarışlar yapabileceğiniz Crash Team Racing Nitro-Fueled, zamana karşı yarış modları ve yeni karakterlerle klasik oyunseverlerin kalbini kazanıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın