X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 14 Ağustos X'te Sorun mu Var?

Kullanıcılar, X’e giriş yapmakta ve akışlarını yenilemekte zorlandıklarını bildiriyor. Farklı tarayıcılar veya gizli sekme üzerinden giriş denemeleri de bazı kullanıcılar için çözüm olmadı. Sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bilgi bulunmuyor. Ancak yaşanan kesintiler nedeniyle kullanıcıların bir kısmı platforma erişemiyor, bir kısmı ise sınırlı şekilde erişim sağlayabiliyor.