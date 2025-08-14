onedio
X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 14 Ağustos X'te Sorun mu Var?

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 14 Ağustos X'te Sorun mu Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 18:45

X uygulamasında (eski adıyla Twitter), 14 Ağustos’un akşam saatlerinde ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, uygulamayı açarken ana sayfanın yenilenmediğini ya da giriş yapılmasının mümkün olmadığını bildiriyor. 'X çöktü mü?' sorusu hızla gündeme oturdu. Uzun süredir sorunsuz hizmet veren platform, bu beklenmedik kesintiyle kullanıcılarını tedirgin etti. Peki X çöktü mü, neden açılmıyor?

X Çöktü mü?

X Çöktü mü?

Kullanıcıların bildirdiğine göre X’te akşam saatlerinde kesintiler meydana geldi. Uygulamaya veya web sürümüne giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar hata mesajı aldı. Ana sayfa yenilenmezken, trend aramalara ulaşmak da mümkün olmadı. 

Downdetector verileri de 14 Ağustos’ta X platformunda erişim sorunlarının yaşandığını doğruluyor. Şu an için sorunun global mi yoksa belirli bölgelerle mi sınırlı olduğu netleşmiş değil.

X Neden Açılmıyor?

X Neden Açılmıyor?

Kullanıcılar, X’e giriş yapmakta ve akışlarını yenilemekte zorlandıklarını bildiriyor. Farklı tarayıcılar veya gizli sekme üzerinden giriş denemeleri de bazı kullanıcılar için çözüm olmadı. Sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bilgi bulunmuyor. Ancak yaşanan kesintiler nedeniyle kullanıcıların bir kısmı platforma erişemiyor, bir kısmı ise sınırlı şekilde erişim sağlayabiliyor.

