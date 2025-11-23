onedio
X Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Kasım Pazar X (Twitter) Erişim Problemi: X Ne Zaman Düzelir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
23.11.2025 - 19:10

Geçtiğimiz günlerde yaşanan internet erişim sıkıntısının ardından bugün de kullanıcılar aynı deneyimi yaşadığını paylaşıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından X'te (eski adıyla Twitter) 23 Kasım 2025  itibarıyla erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Tweetler yüklenmiyor ve ana sayfanın güncellenmediği görülüyor. 

Peki X çöktü mü, neden açılmıyor? X ne zaman düzelir?

X (Twitter) neden açılmıyor, çöktü mü?

23 kasım Pazar günü birçok kullanıcı X'e erişim problemi yaşıyor. X'te hem uygulama hem de web erişiminde yavaşlık gözlemlendi. Kullanıcılar paylaşımların ana ekrana düşmediğini ve paylaşım yapamadıklarını belirtiyor. Ancak X'ten resmi bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan X'te erişim problemi yaşamayan kullanıcılar da bulunuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
