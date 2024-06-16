Vizesi Olmayanlar Buraya: Hangi Ülkeye Gitmelisin?
Vizesi Olmayanlar Buraya: Hangi Ülkeye Gitmelisin?
Sen bize sevdiğin şeyleri, kendini ve tatil beklentini anlat biz de sana vizesiz ülkeler arasında nereye gitmen gerektiğini söyleyelim. E hazırsan ve bavulunu da hazırladıysan hadi başlayalım!
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1. Sıcak havaları mı yoksa serin bir iklimi mi tercih edersin?
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2. Genellikle tatilde hangisini tercih edersin?
3. Lezzetli bir sokak yemeği mi yoksa gurme bir restoranda yemek mi tercih edersin?
4. Peki tatil için havuz seçer misin?
5. Peki deniz tatilinde bu aktivitelerden hangisini yapmak istersin?
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