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Vizesi Olmayanlar Buraya: Hangi Ülkeye Gitmelisin?

etiket Vizesi Olmayanlar Buraya: Hangi Ülkeye Gitmelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 20:01

Sen bize sevdiğin şeyleri, kendini ve tatil beklentini anlat biz de sana vizesiz ülkeler arasında nereye gitmen gerektiğini söyleyelim. E hazırsan ve bavulunu da hazırladıysan hadi başlayalım!

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1. Sıcak havaları mı yoksa serin bir iklimi mi tercih edersin?

2. Genellikle tatilde hangisini tercih edersin?

3. Lezzetli bir sokak yemeği mi yoksa gurme bir restoranda yemek mi tercih edersin?

4. Peki tatil için havuz seçer misin?

5. Peki deniz tatilinde bu aktivitelerden hangisini yapmak istersin?

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6. Yemek seçiyor musun?

7. Yalnız mı seyahat etmeyi tercih edersin yoksa bir grupla mı?

8. Daha önce hiç yurt dışına çıktın mı?

Kesinlikle Arnavutluk!

Kesinlikle Arnavutluk!

Rotayı sıcak ve masmavi denizlere çevirmenin vakti geldi. Senin için önemli olan keyifli bir şekilde yüzmek, bu yüzden de Arnavutluk'a gidip eşsiz sahillerini keşfedebilirsin. Hem turkuaz suyuna aşık olabilir hem de doğa ile iç içe vakit geçirebilirsin. Her anının unutulmaz olacağına eminiz!

Kesinlike Bosna Hersek!

Kesinlike Bosna Hersek!

Sen hem tarihi seviyorsun hem de doğayı. Ee hal böyle olunca Bosna Hersek'ten daha iyi bir seçenek de düşünülemez. Mostar'a gidip köprüden bile atlayabilirsin. Hatta Bosna Hersek'e kadar gitmişken diğer vizesiz ülkeleri de görebilir ve bir Balkan turu yapabilirsin. Aynı zamanda mutfak konusunda da zorlanmadan tatilin ve yurt dışının keyfini çıkarabilirsin.

Kesinlikle Mısır!

Kesinlikle Mısır!

Hem mistik hem de büyüleyici bir yer istiyorsan rotayı Mısır'a çevirmen gerekiyor. Sabah güneşlenebilir, öğlen çölleri gezebilir akşam da istediğin kadar eğlenebilirsin. Kızıldeniz, piramitler derken her anından büyüleneceğine eminiz. Mısır aradığın her şeyi bulabileceğin bir yer, bu yüzden de her anından keyif alacağına eminiz!

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