Vizesi Olmayanlar Buraya: Hangi Ülkeye Gitmelisin?

Sen hem tarihi seviyorsun hem de doğayı. Ee hal böyle olunca Bosna Hersek'ten daha iyi bir seçenek de düşünülemez. Mostar'a gidip köprüden bile atlayabilirsin. Hatta Bosna Hersek'e kadar gitmişken diğer vizesiz ülkeleri de görebilir ve bir Balkan turu yapabilirsin. Aynı zamanda mutfak konusunda da zorlanmadan tatilin ve yurt dışının keyfini çıkarabilirsin.