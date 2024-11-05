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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2024 - 16:50

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Overthink olabilir mi?

Overthink olabilir mi?

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👇
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O nasıl bir arkadaş?

O nasıl bir arkadaş?
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Bravo hocam!

Bravo hocam!
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Şu netlikten lazım.

Şu netlikten lazım.
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İyi bahane bu da.

İyi bahane bu da.
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Bu ofansif olmuş.

Bu ofansif olmuş.
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Nutkumuz tutuldu.

Nutkumuz tutuldu.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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