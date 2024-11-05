Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?
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Başlayalım!
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Overthink olabilir mi?
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O nasıl bir arkadaş?
Bravo hocam!
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Şu netlikten lazım.
İyi bahane bu da.
Bu ofansif olmuş.
Nutkumuz tutuldu.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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