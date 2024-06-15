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Verilen Parayı Son Kuruşuna Kadar Hak Eden İyi ki Oynamışım Diyeceğiniz 13 Oyun

etiket Verilen Parayı Son Kuruşuna Kadar Hak Eden İyi ki Oynamışım Diyeceğiniz 13 Oyun

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 18:01

Hayatımızın bir parçası olan oyunlar, bazen harcadığımız her kuruşu sonuna kadar hak eder. İşte sizlere, 'İyi ki oynamışım' dedirten, verdiğiniz paraya değen 13 efsane oyun!

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13. Animal Crossing: New Horizons

13. Animal Crossing: New Horizons

Bir gün bir adada uyanıyorsunuz ve etrafınızda sevimli hayvan komşularınızla dolu bir dünya var. İşte bu, 'Animal Crossing: New Horizons' oyununda yaşayacağınız maceranın başlangıcı. Bu oyun, Nintendo Switch'te adeta bir yaşam simülasyonu cenneti sunuyor ve her kuruşuna değer dedirten türden. Tom Nook'a ödemeniz gereken devasa borçlar bir yana, adanızda yapacağınız sayısız etkinlik ve keşfedeceğiniz sürprizler var.

Oyunun en güzel yanlarından biri, her gün adada farklı bir şeyler keşfetme fırsatınızın olması. Nook Miles sistemi sayesinde günlük görevler yaparak ekstra ödüller kazanıyorsunuz. Adanızın her köşesini istediğiniz gibi şekillendirebilir, hatta isterseniz dış mekanları bile dekor edebilirsiniz.

Bir de işin sosyal yönü var tabi ki. Adanızda yerel çoklu oyuncu modunda dört kişiye kadar, çevrimiçi olarak ise sekiz kişiye kadar arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Birlikte balık tutabilir, böcek avlayabilir ya da sadece adada gezintiye çıkabilirsiniz. Her gün yeni bir şeyler öğrenip, yeni arkadaşlar edinmek bu oyunun bağımlılık yapan yanlarından sadece birkaçı.

12. Persona 5

12. Persona 5

Persona 5, sizi günümüz Tokyo'sunun renkli ve karmaşık dünyasına davet ediyor. Hikayemiz, Joker takma adıyla bilinen bir lise öğrencisiyle başlıyor. Haksız yere saldırıyla suçlandıktan sonra denetimli serbestliğe tabi tutulan kahramanımız, yeni bir okula transfer oluyor. Ve işte burada macera başlıyor!

Joker ve yeni arkadaşları, kendilerinde özel bir güç keşfederler ve Phantom Thieves of Hearts adıyla bilinen bir grup gizli infazcı olurlar. Görevleri mi? Yetişkinlerin kalplerindeki kötü niyetleri çalmak! Bunu, insanlığın bilinçaltı arzularından doğan doğaüstü bir alem olan Metaverse’i keşfederek yapıyorlar. Düşmanları ise Gölgeler olarak bilinen korkunç varlıklar. Neyse ki kahramanlarımız, Kişilikleri olarak bilinen ruhlarının fiziksel tezahürlerini kullanarak bu düşmanlarla başa çıkabiliyorlar.

Bu oyunun en güzel yanlarından biri, her karakterin derinlemesine işlenmiş olması. Her birinin kendine özgü hikayeleri ve kişilikleri var, bu da onları daha gerçekçi ve bağ kurulabilir hale getiriyor. Joker ve arkadaşlarının kişisel gelişimleri ve yaşadıkları maceralar, sizi Tokyo'nun büyülü dünyasında saatlerce ekran başına kilitleyecek.

11. Sekiro: Shadows Die Twice

11. Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayımlanan bir aksiyon-macera oyunu. 21 Mart 2019'da piyasaya çıkan bu oyun, Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için mevcut. Oyun, bir ninjanın ustasına saldırıp onu kaçıran bir samuraydan intikam alma çabasını konu alıyor.

Oynanış mekanikleri oldukça yenilikçi ve stratejik. Souls oyunlarından farklı olarak, düşmanın canını sürekli azaltarak değil, rakibin duruş ve dengesini bozarak açık nokta yakalayıp tek bir öldürücü darbe indirmeye çalışıyorsunuz. Bu, oyuncuya her karşılaşmada yeni bir taktik geliştirme ve reflekslerini kullanma şansı veriyor.

Sekiro: Shadows Die Twice, zorlu ama ödüllendirici oynanışıyla dikkat çekiyor. Her düşmanla olan karşılaşma, bir bulmaca çözmek gibi hissettiriyor ve doğru zamanlama ve strateji ile zafer kazanmak son derece tatmin edici. Eğer zorlu oyunları seviyorsanız ve gerçek bir meydan okumaya hazırsanız, Sekiro tam size göre!

10. Stardew Valley

10. Stardew Valley

Küçük bir çiftlik simülasyonu oyunu ama bu tanım onu anlatmaya yetmez! Bu oyun, devasa bir şehirde sıkışıp kalmış bir karakterin, büyükbabasının eski çiftliğini devralıp yepyeni bir hayat kurma çabalarını konu alıyor. Kendi sebzelerinizi yetiştirmekten hayvanları beslemeye, balık tutmaktan madencilik yapmaya kadar her gününüz dolu dolu geçecek.

Stardew Valley’in huzur veren grafikleri ve büyüleyici müzikleri, sizi gerçek dünyanın stresinden uzaklaştırıp rahatlatıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Her mevsim, her gün yeni bir şeyler keşfetmek ve başarmak için bir fırsat. Çiftlik hayatına adım atın ve bu büyülü dünyada kaybolun!

9. Horizon Zero Dawn

9. Horizon Zero Dawn

Sizi uzak bir gelecekte insanlığın düşüşünden sonra yeniden yükselişe geçtiği bir dünyaya götürüyor. Ana karakterimiz Aloy, yetim olarak büyütülen bir avcı ve eski dünyanın sırlarını keşfetmek için yola çıkıyor. Oyunun dünyası, muhteşem grafiklerle canlandırılmış, doğa ve teknolojinin iç içe geçtiği bir cennet.

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8. Dark Souls III

8. Dark Souls III

Dark Souls III, FromSoftware’in ünlü zorluk seviyesine sahip aksiyon rol yapma oyunu serisinin üçüncü ve belki de en zorlu oyunu. Bu oyun, sizi karanlık ve acımasız bir dünyaya götürüyor. Her köşesinde tehlike ve düşmanların olduğu bu dünyada, hayatta kalmak ve zafer kazanmak için reflekslerinizi ve stratejik düşünme yeteneğinizi sınamanız gerekecek.

Oyunun hikayesi, ateşin sönmeye yüz tuttuğu ve karanlığın dünyayı ele geçirmeye başladığı bir dönemde geçiyor. Siz, Undead Warrior olarak bu döngüyü kırmak ve dünyayı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Yol boyunca, devasa ve korkutucu boss savaşlarıyla, karmaşık ve birbirine bağlı haritalarla ve derin bir hikaye ile karşılaşacaksınız.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

Adeta epik bir fantezi romanının sayfalarında dolaşıyormuşsunuz hissi veren bir oyun. Bu oyun, devasa açık dünyası ve derin hikayesiyle tam anlamıyla bir başyapıt. Ejderhaların, büyülerin ve mitolojik yaratıkların kol gezdiği Skyrim, her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu.

Oyunculara sunduğu özgürlük, Skyrim’i benzersiz kılıyor. Kendi karakterinizi yaratıp dilediğiniz gibi geliştirebilir, ister bir savaşçı, ister bir büyücü, ister bir hırsız olabilirsiniz. Hikayenin yanı sıra sayısız yan görev, keşfedilecek zindanlar ve fethedilecek kalelerle dolu olan Skyrim, her oynayışta yeni bir macera sunuyor.

Grafikleri, atmosferi ve müzikleriyle Skyrim, sizi kendine hayran bırakacak ve saatlerce başından kalkamayacaksınız. Her adımda yeni bir şey öğrenmek ve keşfetmek mümkün. Skyrim’in dünyasında kaybolmak, verdiğiniz her kuruşun karşılığını fazlasıyla almanızı sağlıyor.

6. Grand Theft Auto V

6. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V ya da daha yaygın bilinen adıyla GTA V, oyunculara nefes kesici bir aksiyon ve suç dolu açık dünya deneyimi sunuyor. Oyun, Los Santos adlı geniş ve canlı bir şehirde geçiyor ve hikayesi, Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips adlı üç farklı karakterin etrafında şekilleniyor.

GTA V, oyunculara sınırsız bir özgürlük sunuyor. İsterseniz hikaye görevlerini tamamlayabilir, isterseniz Los Santos'un geniş sokaklarını ve gizli köşelerini keşfedebilir ya da sadece çılgınca eğlenmek için şehirde dolaşabilirsiniz. Araba yarışlarından soygunlara, uçak sürüşlerinden çeşitli diğer aktivitelere kadar, GTA V her anında size yeni bir deneyim sunmayı başarıyor.

Oyunun ayrıca 'GTA Online' adında bir çok oyunculu modu da bulunuyor. Bu modda arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve kendi suç imparatorluğunuzu kurabilirsiniz.

GTA V'in başarısı, sadece bu özelliklerle sınırlı değil. Oyun, ilk gününde 800 milyon dolarlık bir hasılat elde etti ve dünya çapında 200 milyon kopya sattı. Bu başarı, oyunun sunduğu zengin içeriğin ve oynanış deneyiminin bir göstergesi.

5. Minecraft

5. Minecraft

Basit görsellerinin ardında sonsuz yaratıcılık ve özgürlük sunan bir oyun. Bloklarla dolu bu dünyada, hayal edebileceğiniz her şeyi inşa edebilirsiniz. İster devasa kaleler, ister karmaşık makineler, ister devasa şehirler yapın, Minecraft’ta sınır yok!

Minecraft’ın çok oyunculu modu, arkadaşlarınızla birlikte inşa etme ve keşfetme imkanı sunuyor. Düzenli olarak gelen güncellemeler ve eklentilerle oyun sürekli olarak yenileniyor ve genişliyor. Minecraft, verdiğiniz her kuruşun karşılığını fazlasıyla veren, yaratıcılığınızı ve keşfetme arzunuzu besleyen bir başyapıt.

4. God of War (2018)

4. God of War (2018)

Kratos’un Yunan mitolojisinden Norse mitolojisine taşındığı ve oğluyla birlikte epik bir yolculuğa çıktığı bir yeniden doğuş hikayesi. Sony Santa Monica tarafından geliştirilen bu oyun, hem hikayesi hem de oynanışıyla oyuncuları kendine hayran bırakıyor. Kratos’un oğluyla olan ilişkisi, duygusal derinlik ve karakter gelişimi açısından son derece etkileyici. Muhteşem grafikler ve detaylı dünya tasarımı, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tam anlamıyla bir keşif cenneti. Link olarak Hyrule’un geniş topraklarında özgürce dolaşabilir, her köşede farklı bir macera bulabilirsiniz. İsterseniz dağ tepe tırmanın, isterseniz dere tepe düz gidin, her yerde sizi şaşırtacak bir şeyler var. Bu oyunda tam anlamıyla 'yok artık, bunu da mı yapabiliyorum?' dedirten birçok an yaşamanız garanti.

2. Red Dead Redemption 2

2. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, 'atımı da alıp gideceğim' diyebileceğiniz türden bir oyun. Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikayesini anlatan bu oyun, Vahşi Batı’nın en destansı hikayelerinden birini sunuyor. Atınızla kırlarda dolanırken güneşin batışını izlemek, kamp kurup hikayeler anlatmak ve tabii ki kanunsuzluk peşinde koşmak mümkün. Rockstar Games yine yapmış yapacağını, bu oyunda bir kuşun tüyüne kadar her şey detaylı. 

Geliştirme süreci de öyle kolay olmadı tabii. 2000'den fazla kişi, bir sürü animasyon ve diyalog üzerinde çalıştı. Buna ek olarak, her bir NPC'nin bir tarihçesi ve hikayesi bile var. Demek istediğim, bu oyunu yapanlar gerçekten işlerini ciddiye almışlar.

1. The Witcher 3

1. The Witcher 3

Oyun, Geralt'ın etrafındaki maceraları anlatıyor; eski sevgilisi Yennefer'ı ararken, kayıp kızı Ciri'yi korumak için elinden geleni yapıyor. Ama tabii ki, bu hiç kolay değil. Yol boyunca bir sürü büyülü varlık, savaş lordları ve suç patronlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Oyunun hikayesi gerçekten sürükleyici. Slav mitolojisi ve fantezi dünyası, çeşitli bölgeler ve karakterlerle dolu bir kıtada geçiyor. Ve tabii ki, Geralt'ın yanında, Triss, Yennefer ve diğer dostları da var.

Oynanış açısından da oyun sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Harita, gerçekten de devasa. At sırtında seyahat etmek, savaşmak, hızlı seyahat etmek ve gece-gündüz döngüsü ile etkileşime girmek mümkün. Ana görevler, yan görevler ve çeşitli seçimlerle dolu 36 farklı sonla, saatlerce oynayabilirsiniz.

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