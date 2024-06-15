Verilen Parayı Son Kuruşuna Kadar Hak Eden İyi ki Oynamışım Diyeceğiniz 13 Oyun

Bir gün bir adada uyanıyorsunuz ve etrafınızda sevimli hayvan komşularınızla dolu bir dünya var. İşte bu, 'Animal Crossing: New Horizons' oyununda yaşayacağınız maceranın başlangıcı. Bu oyun, Nintendo Switch'te adeta bir yaşam simülasyonu cenneti sunuyor ve her kuruşuna değer dedirten türden. Tom Nook'a ödemeniz gereken devasa borçlar bir yana, adanızda yapacağınız sayısız etkinlik ve keşfedeceğiniz sürprizler var.

Oyunun en güzel yanlarından biri, her gün adada farklı bir şeyler keşfetme fırsatınızın olması. Nook Miles sistemi sayesinde günlük görevler yaparak ekstra ödüller kazanıyorsunuz. Adanızın her köşesini istediğiniz gibi şekillendirebilir, hatta isterseniz dış mekanları bile dekor edebilirsiniz.

Bir de işin sosyal yönü var tabi ki. Adanızda yerel çoklu oyuncu modunda dört kişiye kadar, çevrimiçi olarak ise sekiz kişiye kadar arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Birlikte balık tutabilir, böcek avlayabilir ya da sadece adada gezintiye çıkabilirsiniz. Her gün yeni bir şeyler öğrenip, yeni arkadaşlar edinmek bu oyunun bağımlılık yapan yanlarından sadece birkaçı.