Verilen Parayı Son Kuruşuna Kadar Hak Eden İyi ki Oynamışım Diyeceğiniz 13 Oyun
Verilen Parayı Son Kuruşuna Kadar Hak Eden İyi ki Oynamışım Diyeceğiniz 13 Oyun
Hayatımızın bir parçası olan oyunlar, bazen harcadığımız her kuruşu sonuna kadar hak eder. İşte sizlere, 'İyi ki oynamışım' dedirten, verdiğiniz paraya değen 13 efsane oyun!
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13. Animal Crossing: New Horizons
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12. Persona 5
11. Sekiro: Shadows Die Twice
10. Stardew Valley
9. Horizon Zero Dawn
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8. Dark Souls III
7. The Elder Scrolls V: Skyrim
6. Grand Theft Auto V
5. Minecraft
4. God of War (2018)
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