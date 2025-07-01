Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Medya Siteleri Tek Çatıda: Mediazone’a Reklam Vermek Ne Kazandırır?

Mediazone’da reklamınız Türkiye’nin dijital devlerinde yayınlanır. Yukarıda saydığımız Onedio, Mynet, Webtekno, Mackolik ve Yemek.com, TV Ekstra ve Hisse.net kendi alanlarında lider ve günlük yüzbinlerce hatta milyonlarca ziyaretçiye ulaşan siteler. Üstelik bir de bu platformlar hem masaüstü hem mobilde yüksek performans gösterir. Bu sitelerinin en büyük gücü, kullanıcılarının içerikle organik bağ kurması aslında. Yani reklamınız sıradan bir afiş olmaktan çok uzakta, içerikle entegre, kullanıcıyla uyumlu bir biçimde sunulur. Böylece reklam körlüğü azalmış olur, tıklanma ve etkileşim oranı artar. Bu da kampanyanızın dönüşümüne doğrudan etki eder.

Mediazone'un içinde barındırdığı sitelere de bakalım.

Onedio genç, sosyal medya odaklı, kültür-sanat ve gündeme meraklı Z kuşağının aktif olduğu bir platform.

Mynet, uzun yıllardır Türkiye'de geniş bir dijital okuyucu kitlesine sahip, haber ve magazin karışımı içerikleriyle her yaştan kullanıcıyı çeker.

Webtekno, teknoloji meraklılarını yakalar. Dijital ürünler, yeni çıkan cihazlar ve teknoloji trendleriyle ilgilenen bir kullanıcı profiline hitap eder.

Mackolik, sporun nabzını tutan geniş bir erkek kitlesine sahip. Özellikle futbol, basketbol ve canlı skor takibi yapan kullanıcılar burada vakit geçirir.

Yemek.com, mutfağı seven, tarif arayan, yemek trendlerini takip eden ve genellikle evde vakit geçiren kullanıcıları bir araya getirir.

TV Ekstra, Adreslenebilir reklamcılık anlayışıyla hareket eden TV Ekstra, reklamları izleyici profiline göre hedefleyerek markalara maksimum verim sağlar.

Hisse.net ise finansal okuryazarlık, borsa haberleri, yatırım analizleri ve hisse senedi yorumlarıyla beyaz yaka profesyonellerin, girişimcilerin ve yatırım odaklı kullanıcıların yoğunlukta olduğu bir platform.