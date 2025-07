Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Medya Siteleri Tek Çatıda: Mediazone’a Reklam Vermek Ne Kazandırır?

Mediazone’un paneli sayesinde reklam kampanyanızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Her tıklama, her gösterim, her dönüşüm anlık olarak sistemde görünecektir. Hangi siteden daha iyi performans geldiğini, hangi içerik formatının daha çok tıklama aldığını bu sayede net bir şekilde görebilirsiniz. Bu özellik özellikle anlık müdahale şansı tanıdığı için kampanyanızı daha verimli yönetmenizi sağlayacaktır. Gerekirse görsel değiştirir, düşük performanslı mecrayı devreden çıkarabilir veya yüksek performans gösteren yayıncılara bütçenizi kaydırabilirsiniz.