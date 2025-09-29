Toyota’nın Hafif Ticari Araç Dünyasıyla Tanışın! İşinizi Hafifleten Güç
Otomotiv dünyasının güven simgesi Toyota, hafif ticari araçlarda da gücünü ve prestijini ortaya koyuyor. Toyota’nın ticari kullanıma uygun, güvenli ve konforlu sürüş deneyimi sunan modelleri, estetik tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Peki Toyota’nın hafif ticari araç ailesinde sizi hangi güçlü modeller ve özellikler bekliyor?
Toyota Professional Hafif Ticari Araç Ailesi
Toyota’nın hafif ticari araç modellerinde yer alan Hilux, Proace City, Proace City Cargo, Proace Cargo, Proace Verso ve Proace Max, farklı iş alanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış güçlü araçlar olarak sunuluyor. Dayanıklılığıyla segmentinin öne çıkan modeli Hilux, zorlu arazi şartlarında yüksek performans sergiliyor. Proace ailesi ise şehir içi taşımacılıkta verimliliği ve pratik kullanımıyla öne çıkıyor.
Toyota Professional’ın van ve pick-up araçlardan oluşan modelleri,her işe uygun aracı bulmanız için tasarlanıyor. Geniş yük hacmi, esnek iç tasarım çözümleri ve güvenlik donanımları ile hafif ticari araç modelleri, ticari hayattaki işleri taşımak için ergonomik özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü konforunu önceleyen kabin yapıları, uzun yolculuklarda dahi rahat bir sürüş imkânı sağlıyor.
Güvenilir bir ortak olan Toyota Professional, günlük profesyonel faaliyetleri kolaylaştırmaya da destek oluyor. İşletmelerin özel ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümünü bulabilmesi için Toyota’nın profesyonel uzmanlığından yararlanması mümkün hâle geliyor. Ayrıca Toyota’nın sunduğu kredi destekleri sayesinde, hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler bütçelerine uygun ödeme planlarıyla araçlarına ulaşabiliyor.
Bir araçtan fazlasını sunan Toyota Professional, işiniz için en iyi araçları sağlamanın yanı sıra sizi asla yarı yolda bırakmayan hizmetleriyle de öne çıkıyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar ile güçlü bir filo kurmak isteyen işletmelere ve yolda güven arayan kullanıcılara üst düzey kalite sunuluyor.
Toyota Hafif Ticari Araçlarında Güven Sunan Garanti
Hafif ticari araç kullanıcılarına yönelik de sunulan Toyota Garanti ON, üretici garanti süresini tamamlamış, 10 yıl veya 160.000 km’yi geçmemiş araçları kapsıyor. Bu kapsamda, konvansiyonel araçlarda 1 yıl veya 10.000 km, hibrit modeller ile Proace City ve Proace City Cargo’da ise 1 yıl veya 15.000 km boyunca güvence sunuluyor. Yasal garanti süresi dışında makine kırılması sigorta poliçesine bağlı bu hizmet, kullanıcıların ticari araçlarını daha uzun süre güvenle kullanmalarına da imkân tanıyor.
Toyota Bakım Hizmetiyle Uzun Süreli Konfor
Hafif ticari araçlarda yer alan hizmetlerden bir diğeri ise Toyota bakım paketleri. Bu hizmet kapsamında, aracınızın ihtiyacı olan eksiksiz ve orijinal bakım içerikleriyle hazırlanmış 2. ve 3. periyodik bakımları, 2 yıllık ön ödemeli çözümlerle sunuyor.
İlk bakımını Toyota yetkili servisinde yaptıran ve aracı 3 yaşından küçük olan Toyota sahiplerine sunulan bu paketler, düzenli bakımın getirdiği güveni uzun vadeye taşıyor. Kapsamlı bakım paketiyle müşteriler, hem aracın performansını koruyabiliyor hem de servis sürecinde oldukça avantajlı ve planlı bir deneyim yaşıyorlar.
Toyota Bakım Paketiyle İşiniz Rahat
Kobi ve büyük filo müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak özel tasarlanan Toyota Bakım Paketleri, filonuzdaki araçların ihtiyacı olan eksiksiz ve orijinal bakım içeriklerine sahip. Bu paketler, 2 veya 3 yıllık ön ödemeli ürünleri kapsıyor.
Filonuzda bulunan aynı modeldeki farklı kilometre aralıklarına sahip araçlar için geçerli olan Toyota Bakım Paketleri, esnek kullanım avantajı ile fark yaratıyor. Bu kapsamlı bakım paketleriyle filo müşteriler, paket kullanım süresi boyunca oluşacak olası fiyat değişikliğinden etkilenmiyor. Ayrıca Toyota araçlarının performansını koruyabiliyor ve servis süreçlerinde operasyonel işlemlerden kurtuldukları için konforlu bir deneyim yaşayabiliyorlar.
Hafif Ticari Araçlarda İkinci El Güvencesi Toyota’da
Toyota Professional ailesinde yer alan araçlar, aynı zamanda Xchange by Toyota güvencesiyle ikinci el kapsamında satın alınabiliyor. Hayalinizdeki ticari aracı ikinci el hizmetiyle satın almak için 2. El dijital bayiler aracılığıyla görüşmeniz veya Toyota Plazalarına gitmeniz yeterli. Ayrıca Toyota model ikinci el hafif ticari aracı satışa çıkarmak için de Toyota’nın kapsamlı Xchange by Toyota hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Güvenli ve Rahat Bir Sürüş İçin Orijinal Toyota Aksesuarları
Konforlu iç tasarımın yanı sıra orijinal aksesuarlar da sürüş deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Tasarlanan her bir araç aksesuarı, Toyota mühendisleri tarafından sadece Toyota araçlarına özel üretilerek mükemmel uyum ve kalite eşliğinde sunuluyor.
İç mekân konforunu artıran aksesuarlar arasında; soğuk-sıcak saklama kutuları, katlanabilir bagaj eşya kutuları, çocuk güvenlik koltukları gibi seçenekler bulunuyor. Özellikle çocuklu aileler için tasarlanmış güvenlik koltukları, her yaş grubuna uygun seçenekleriyle güvenli bir yolculuk deneyimi vadediyor.
Dış mekân konforunu sağlayan aksesuarlar ise araç dışını korumaya yönelik. Bu kapsamda estetik bir görünüm sunmanın yanı sıra güvenliği ön plana çıkaran aksesuarlar mevcut. Kısacası Toyota'nın orijinal aksesuarları; sadece estetik ve konfor değil, aynı zamanda güvenlik ve işlevselliği de bir araya getirerek kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
