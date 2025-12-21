onedio
1912'de Batan Titanik'ten Hangi Gruptakilerin Sağ Kurtulma Oranı Daha Azdır?

Dilara Bağcı Peker
21.12.2025 - 21:49

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. 21 Aralık Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılara ilgi çekici sorular yöneltilirken bu kez bir yarışmacı 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya '1912'de Batan Titanik'ten Hangi Gruptakilerin Sağ Kurtulma Oranı Diğer Üçünden Daha Azdır?' sorusu soruldu!

Peki bu sorunun cevabı nedir?

Titanik'ten Hangi Gruptakilerin Sağ Kurtulma Oranı Daha Azdır?

A: Birinci sınıftaki erkek yolcular

B: İkinci sınıftaki kadın yolcular

C: Gemideki kadın görevliler

D: İkinci sınıftaki çocuk yolcular

Doğru Cevap: A, yani Birinci sınıftaki erkek yolcular

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
