Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Tarot Falı
Tarot Falına Göre 5 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 5 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 5 Ağustos Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün vücudunda bir kırgınlık yaşayacağını görüyorum sevgili okurum. Havaların sıcaklığı bütün düzenini bozmuş ve haliyle birazcık hasta etmiş seni. Bu konuda kendine dikkat etsen çok iyi olur benden söylemesi. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak gibi geldi bana. Onun yanında olduğun takdirde aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Ne mutlu bana! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, arkadaş ortamında birtakım sıkıntılar yaşayabilirsin ancak bu konuyu başkalarıyla konuşmak yerine kendi mantığını devreye sokarak halledeceksin. Birtakım adımlar atmalı ve bunların da arkasında durmalısın. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. İsminde 'U' harfi olan biri var. Ona ön yargılı gibisin. Fakat, bence şans vermelisin. Mutlu olacağını düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişte bir süre takıntılı olduğun ve zar zor aklından çıkardığın birisi varmış gibi hissediyorum. Hatta onu görmemek için de kendi kendine kaçış yolları bulmuşsun diyebilirim. Fakat, bugün o kişiden bir mesaj alabileceğini görüyorum. Bu seni etkilememeli ve hayatına onsuz devam etmelisin. Son karar senin. Bununla beraber, kariyerinde birtakım gelişmeler yaşanacak. Adımlarını korkmadan atmanı istiyorum. Bol şans! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ben yine gönül işlerine giriyorum ancak bir süre önce hoşlandığın birisi olduğunu görüyorum. Arkadaş ortamında olan bu kişiyle ilişkinizin olamayacağını kendince kabullenmişsin. Bence her an, her şey olabilir. Kendini hemen üzme bu kadar :) Bununla beraber, maddi açıdan bazı sıkıntılar içinde bulmuşsun kendini. Fakat, bunların hepsi geride kalıyor. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar hayatının gayet yolunda gittiğini görüyorum. Aslında hiçbir şey tam olarak mükemmel değil ancak kafanı ufak tefek şeylere takmak yerine hayatın güzelliklerine odaklanmışsın. Bunu yapabildiğin için gerçekten çok şanslısın. Bununla beraber, iş hayatında biraz zorlanacaksın fakat engelleri rahatlıkla aşacaksın sevgili okurum. Hepimiz zaman zaman bu tarz olaylar yaşıyoruz. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

İçinde, bir kişiye karşı kendine bile itiraf edemediği bazı duygular var gibi geldi bana. Bugün, bu duyguları fark etmeye başlıyor ve biraz da ne yapacağını bilmemenin paniğiyle birlikte ufak bir heyecan yaşıyorsun. Bence önce sakinliğini koruman sonrasında da zamana bırakman gerekiyor. Bununla beraber, eline bir miktar para geçecek diyebilirim. Bu para ile borçlarını kapatabileceksin. Kendine bütçe planı oluşturman da sana fayda sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, etrafındaki çoğu insan için olumsuz olan ancak senin sevineceğin bir haber alacaksın. Bana kalırsa bu haberin, senin için de olumsuz olma ihtimali var ancak sen nedense bunun tam tersini düşünüyorsun. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım, gelişmeleri paylaşmak istersen bir tık uzağındayım :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olabilir. Onu ihmal etmemen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir kendi hayatın dışında her şeyin üstünde olan dikkatinin nihayet kendine döndüğünü görüyorum. Bugün, kendini ne kadar çok ihmal ettiğini anlayacak ve kendin için çaba sarf edeceksin. E ne kadar erken, o kadar iyi :) Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişinin isminde 'N' harfi var. Dikkat etmeni isteyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar taliplerinin arttığını görüyorum da, sen de bu konuda biraz kararsız kalmışsın gibi geldi bana. Bugün; kime, ne hissettiğini düşünerek bir karar vermeye çalışacak ve hiçbirini seçmeden yalnız başına ilerlemek isteyeceksin. Zaten aşk bir tercih meselesi de değil. Doğru olanı yapıyorsun. Dilerim, kalbine göre birileri çıkar karşına :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Ay şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, bir süredir düzensiz olduğunu düşündüğün hayatın konusunda bazı adımlar atacaksın. Aslında bunu uzun süredir istiyorsun ancak yoğunluğundan ötürü yeni zaman bulabilmişsin. Geç olsun, güç olmasın :) Bununla beraber, maddi açıdan da biraz sıkıntıdasın diyebilirim. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Gelecek ayın başlangıcı ile beraber rahata ereceğini söyleyebilirim. 'Daha çok var ya' demeni istemem. Zaman çok hızlı geçiyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası "

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası "

Bir süredir arkadaş ortamından sıkıldığını görüyorum ve bugünden itibaren farklı ortamlara girerek yeni kişilerle tanışmaya başlayacaksın. Bu değişikliğin sana çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Keşke herkes bu kadar cesaretli olsa! Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Uzun zamandır aklında olan o aşkı sonunda yaşayacaksın. Mutluluklar diliyorum o halde :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda hayatınla ilgili fikirler verme konusunda zorlanıyormuşsun gibi hissettim. Bugün, bu konuda bir yakınından yardım isteyebilirsin. Danışacağın bu kişinin güvenilir biri olmasına dikkat etmeni istiyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem:) Bununla beraber, şiddetli baş ağrısı yaşayabilirsin. Bol su tüketmende fayda var. Gürültülü ortamlardan da uzak dur olur mu?  Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak gibi duruyor. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın