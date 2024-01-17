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Tarot Falına Göre 18 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Ocak Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün; kötü şeyler yaşayacağına dair içinde bazı olumsuz hisler olabilir ancak senden, bu atmosfere kapılıp iyice kendi içine kapanmamanı rica ediyorum. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmalı ve bu süreçte sevdiğin şeyleri yapamaya odaklanmalısın sevgili okuyucum. Bununla birlikte, gün içinde de birtakım güzel haberler alabilirsin. Senin adına o kadar mutluyum ki :) Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün kendini, bundan kısa süre öncesini düşünürken bulacaksın ve kendine olan sevgini kaybettiğini düşüneceksin. Neden bu şekilde oldu bilmiyorum ama bugünden itibaren kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Sen zaten hayat dolu birisin sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğini görüyorum. Bu süreçte adımlarını dikkatli atman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir gördüğün rüyaların güzelliğinden dolayı uykularından uyanmak istemediğini hissediyorum. Uzun zamandır ayrı kaldığın kişilerle rüyalarda buluşuyorsun resmen. O zaman müjdemi de isterim! O insanlarla yakın zamanda bir araya geleceksin ve rüyaların gerçek olacak. Meraktayım :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Kendine bütçe planı oluşturman da sana fayda sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda alman gereken sorumlulukları biraz ertelemişsin ve bu da senin içinde bir huzursuzluğa neden olmuş gibi geldi bana. Aslında bir yerden başlasan devamı çorap söküğü gibi gelecek ama bir türlü de adım atamıyorsun. O zaman bugün bir başlangıç olsun mu? Daha fazla ertelemenin bir anlamı yok sonuçta değil mi? Bununla beraber, aşk hayatında da gelişmeler olacağının haberini vermeliyim. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Falımıza başlarken, ilk olarak bugünden ziyade bu haftaya odaklanmak istiyorum çünkü yaşadığın heyecandan dolayı ani kararlar vermeye fazlasıyla meyilli olduğunu görüyorum. Bu şekilde olduğu takdirde de sonrasında pişmanlık duyacağını biliyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım değişiklikler olacak. Ayrıca, yakın zamanda da çevrenden birinin sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugünden itibaren son dönemlerde yaşadığın en yoğun sürece gireceğini ve bu süreci atlatma konusunda da fazlasıyla zorlanacağını görüyorum. Fakat üstesinden geleceğine de inancım tam! Lütfen sen de kendine güven ve yoluna sabırla devam et :) Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişinin kim olduğunu da tahmin ediyorsun bence. En iyisi onu hayatından çıkarmak benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, uzun süredir görüşmediğin sevdiklerine kavuşacağını söyleyerek müjdeli haberi vermek isterim. Uzun süredir bu anı beklediğini ve duygusal olarak yoğun bir süreçten geçtiğini biliyorum. Artık tüm bu stresten arınma vakti! Oh be :) Bununla beraber, kariyerinde bazı gelişmeler yaşayacak ve iyi yerlere geleceksin. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, uzun süredir nerede olduğunu bilemediğin mutluluğun aslında içinde olduğunu fark edeceğin bir gün geçireceksin. Bu anı o kadar çok beklemişsin ki... Gerçekten senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Motivasyonunu kaybetme olur mu? Bununla birlikte, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Kartını açar açmaz senin de birçok kişi gibi akraba baskısından dolayı bunaldığını hissettim. Yani neden bu insanların başkalarının işine burnunu sokma konusunda bu kadar ısrarcı olduğunu anlayamıyorum. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Bununla beraber, isminde 'M' harfi olan birinin seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Buna hazırlıklı olmalısın. Cümlelerini seçerek konuşmanda da fayda var. Aksi halde ortam biraz gerilebilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, tüm aileni etkileyecek bir maddi gelişme yaşayabileceğinizi söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Artık nihayet yaşadığınız sıkıntılı dönem sonlanıyor bekliyor sevgili okurum. Bununla birlikte, uzun zamandır birinden hoşlanıyor fakat bunu dile getiremiyorsun gibi geldi bana. Bunun sebebini bilmiyorum ama artık içinde tutmaman gerekiyor. Tabii bu süreçte de her olasılığı göz önünde bulundurmalısın. Sonrasında hayal kırıklığına uğramanı istemem. Şans diliyorum sana :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Bugün, uzun süre sonra ilk defa işlerini tam anlamıyla yetiştireceğin bir gün geçireceksin ve bu sayede de kendine olan güvenini tekrar kazanacaksın. Seni tebrik ediyorum sevgili okurum. Bununla birlikte, bazı insanalar arkandan konuşuyor gibi hissettim. Senden kendi hayatında odaklanmanı ve o kişilerin ağzına da koz vermemeni istiyorum. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Bu değişim sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir eski hayatına geri dönmek için elinden geleni yaptığını ancak somut olarak sonuç alamadığını görüyorum. Bu konuda biraz daha sabırlı olman gerektiğini söylemek istiyorum. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Zamana güven olur mu? Bununla beraber, bir iş teklifi alacağını da söylemek istiyorum. Bu teklifi iyi değerlendirmelisin. Sonrasında tekrar geri gelmeyecek bu fırsat. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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