6 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün zihinsel anlamda netleşmelisin! Kararsızlıklarından ve ikilemlerinden kurtulmalı, kendi hayatını çizmelisin. İstediklerinden emin olman konusunda sana yardımcı olacak Mars ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisiyle, hayatında köklü bir değişim yaşayabilirsin.

Tam da bu noktada içsel gücünü keşfetmelisin! Spiritüel anlamda büyük adımlar attığın ve iç dünyandaki karmaşadan kurtulduğun süreçte ilişkilerini de düzene sokmalısın. Hayatında istemediğin kişilerden ayrılma zamanı geldi. Açıkçası seni üzen ve yoran kim ya da ne varsa hayatından çıkararak hafiflemelisin. Bu sayede hedeflediğin yolda daha özgür bir şekilde yürüyebilirsin.

Daha dengeli ilişkiler kurarak kendine değerli bir konfor alanı oluşturmaya ne dersin? Birlikte mutlu olduğun insanlara, işe ve yaşam tarzına odaklan. Bu sayede kim olduğunu bulacaksın. Yıl bitmeden kendinin en iyi versiyonu ile tanışacak, bu yeni seni seveceksin. Çünkü sevdiğin şeyler ve kişilerle hayatın bir harika olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...