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Tarot Falına Göre 10 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 10 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 00:32

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 10 Ağustos Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu aralar, beslenmene dikkat etmiyorsun gibi geldi bana. Hastalık kapında diyerek bu konuda dikkatli olmanı öneriyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Uyarmadın deme bak :) Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda gelişmeler olacağını görüyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Mutluluklar! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kartında, bir süre önce arkadaşlarınla bir plan yaptığını görüyorum. Bu tarz planların hep büyük bir hevesle yapıldığını ancak sonrasında kimsenin çaba göstermediğini tahmin edebiliyorum. Bu süreçte pes etmeden yoluna devam etmen gerekiyor. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Adımlarını korkmadan atmalısın olur mu? Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçmişte, ilişkiler konusunda bazı hayal kırıklıkları yaşadığını görüyorum. Bundan dolayı da yeni tanıştığın kişilere karşı yaklaşımın hep mesafeli oluyor ve onlarla iletişime geçmek yerine kabuğuna çekiliyorsun. Bence bunu yapmaman gerekiyor. Bir elin beş parmağı bile bir değil. Kendini rahatlat lütfen :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda bazı problemlerin olduğunu görüyorum. Aslında bu sorunlar, düşündüğün kadar ciddi değil ancak senin yapından kaynaklandığı için gözünde iyice büyütmüşsün. Bugün ilk adımı atmaya ne dersin sevgili okurum? İnan bana, tahmininden daha kolay olacak :) Bununla beraber, ailenden birinin de yakın zamanda sana sürprizi olacak. Buna çok sevineceksin. Mutluluktan havalara uçacaksın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir maddi olarak sıkıntılar çektiğini görüyorum. Sen ne kadar çevrendeki insanlara belli etmemeye çalışsan da etrafındaki arkadaşların da durumu fark etmiş ve sana ellerinden geldiğince yardım etmeye karar vermişler. Bence bundan çekinmemelisin. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. İsminde 'C' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans ver olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Etrafında seni tüm kötülüklerden korumaya çalışan birisi olduğunu görüyorum. Bu kişi, somut olarak bir davranışta bulunmuyorsa bile dualarıyla ya da enerjisiyle etrafında bir kalkan oluşturmuş resmen. O kişi iyi ki var :) Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin sevgili okurum. Bu değişim sonucu çok daha iyi hissedeceksin sevgili okurum. Kendini rahatlatmalı ve 'an' a odaklanmalısın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, çok uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla zaman geçireceksin diyebilirim. Günlük hayatında çok da özlediğini düşünmediğin bu kişilerle birlikte olmak tahmin edemeyeceğin kadar iyi hissettirecek. Oh be! :) Bununla beraber, şu an bir ilişki içindesin. Fakat pek de mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim sevgili okurum. Çünkü ilişkinde veren taraf hep sen olmuş ve ilişki toksik bir hal almış. Bence bazı şeyleri sonlandırman gerekiyor. Seni yanlış yönlendirmek istemem. Son kararı senin vermen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Yakın arkadaşlarından bir tanesiyle arana mesafe girmiş gibi hissediyorum ancak bu kişi, kişisel sorunlarından dolayı böyle bir karar almış. Ona biraz zaman tanımanı istiyorum sevgili okurum. Bununla beraber, çevrenden birinin de sana yakın zamanda sürpriz yapacağını görüyorum. Ayrıca, kariyerinde de önüne bazı engeller çıkabilir. Sakinliğini korumalı ve emin adımlar atmalısın. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, normale göre biraz daha gergin bir ruh halinde olduğunu görüyorum. İstersen gün içinde, olası tartışmalardan kaçınmak için insanlarla olabildiğince az şekilde iletişime geçebilirsin. Sevdiğin şeyleri yapmak da seni daha iyi hissettirecektir. Benimkisi ufak bir tavsiye. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğini söyleyebilirim. Uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin o hayalin de artık gerçekleşecek. Ne mutlu bana! :) Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir arkadaş ortamında hoşlandığın birisi olduğunu görüyorum. Bugün, bu kişiyle zaman geçirirken her zamankinden çok daha fazla etkileneceksin. Sen de ondan aynı enerjiyi aldığını hissediyorsan bence artık bir adım at :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Ayrıca, yakında birtakım değişimlere gidebilirsin. Bu değişim sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Hayatında, önceliklerini etrafındaki kişilere göre şekillendirdiğini görüyorum. Bu durum, çevrendeki kişiler için anlamlı olsa da farkında olmadan kendini aksatıyorsun. Kendine öncelik vermek bencillik değil sevgili okurum :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu süreç artık sona eriyor diyebilirim. İstediğin birçok şeyi elde edebileceksin. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturman gerekiyor. Sana faydası olacaktır benden söylemesi. Bence bir dene! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

İlahi adalet mi diyeceksin bilmiyorum ancak geçmişte seni üzen, reddeden kim varsa teker teker sana gelecek. Bu kişilerin burnu sürtündükten sonra geleceklerini de tahmin ediyorsundur. Bu durum, senin için duygusal anlamda bir şey ifade etmemeli. Sen kendine odaklan. Bununla beraber, yakın zamanda da bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Bu taşınma ile beraber seni mental anlamda çok daha iyi günler bekliyor. Senin adına o kadar mutluyum ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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