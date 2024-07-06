Sevdiğin Oyunlara Göre Sana Oynaman Gereken Bir Oyun Söylüyoruz!
Sevdiğin Oyunlara Göre Sana Oynaman Gereken Bir Oyun Söylüyoruz!
Sevdiğin oyunlara göre sana bu testin sonunda oynaman gereken oyunu önereceğiz. Hazırsan seni hemen testimize alalım👇
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1. Bir oyun sahnesi seçerek testimize başlayalım!
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2. Bu seçim biraz zor olabilir :)
3. Birini seç!
4. Peki, bunlardan hangisi?
5. En sevdiğin GTA oyununu seç!
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