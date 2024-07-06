Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Sevdiğin Oyunlara Göre Sana Oynaman Gereken Bir Oyun Söylüyoruz!

etiket Sevdiğin Oyunlara Göre Sana Oynaman Gereken Bir Oyun Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 16:01

Sevdiğin oyunlara göre sana bu testin sonunda oynaman gereken oyunu önereceğiz. Hazırsan seni hemen testimize alalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bir oyun sahnesi seçerek testimize başlayalım!

2. Bu seçim biraz zor olabilir :)

3. Birini seç!

4. Peki, bunlardan hangisi?

5. En sevdiğin GTA oyununu seç!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Nostalji oyunlarından hangisini tercih edersin?

7. Neredeyse bitiriyoruz...

8. Son olarak

Assetto Corsa

Assetto Corsa

Assetto Corsa, simülasyon yarış oyunları arasında öne çıkan bir yapım olarak bilinir. Gerçekçi fizik motoru ve detaylı araç mekaniği ile oyunculara yüksek kaliteli bir sürüş deneyimi sunar.  Eğer gerçekçi sürüş simülasyonları ve yarış oyunları seni cezbediyorsa, Assetto Corsa senin için harika bir seçenek olabilir.

Last Of Us

Last Of Us

The Last of Us, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve PlayStation platformunda yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie adlı karakterlerin hikayesini anlatır. Olağanüstü grafikleri, etkileyici hikayesi ve karakter gelişimi ile öne çıkan The Last of Us, oyunculara duygusal bir yolculuk sunar.Eğer aksiyon dolu bir hikaye ve duygusal derinlik arıyorsan, The Last of Us senin için doğru seçim olabilir.

Farcry

Farcry

Far Cry serisi, Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya ve FPS türündeki oyunlarıyla tanınır. Her oyununda farklı bir açık dünya ortamı sunan Far Cry, oyunculara serbest keşif ve çeşitli görevlerle dolu bir oyun deneyimi sağlar. Dinamik oynanışı, çeşitli silah seçenekleri ve zorlu düşmanlarla dolu bu oyunlar, macera ve keşif arayanlar için idealdir. Eğer içinde açık dünya keşfi ve serbestçe oynama isteği varsa, Far Cry senin için uygun bir seçenek olabilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın