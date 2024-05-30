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Sessiz Kalmayın: Yargıtay'a Göre İş Yerinde Hangi Davranışlar Mobbing?

Sessiz Kalmayın: Yargıtay'a Göre İş Yerinde Hangi Davranışlar Mobbing?

Mobbing
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 12:08

Mobbing olarak da adlandırılan psikolojik taciz, çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri. 

Günümüzde hala pek çok işveren kültürel dinamikleri örnek göstererek çalışan üzerinde mobbing kapsamına giren talep ve isteklerde bulunuyor. Başlarda kazanılması oldukça zor olan mobbing davaları için sonuçlar artık oldukça farklı. 

Peki Yargıtay, yönetici ve işverenin hangi davranışlarını mobbing sayıyor, gelin birlikte bakalım 👇

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İşyerinde mobbing Türkiye’de mevzuata ilk kez 2011 yılında Türk Borçlar Kanunu ile girdi. Mevzuata yeni girdiği dönemde mobbinge maruz kalanlar, haklarını aramakta büyük zorluk çekti, hatta açtıkları birçok davayı kaybetti. Ancak yıllar geçtikçe davaların sonuçları değişmeye başladı.

İşyerinde mobbing Türkiye’de mevzuata ilk kez 2011 yılında Türk Borçlar Kanunu ile girdi. Mevzuata yeni girdiği dönemde mobbinge maruz kalanlar, haklarını aramakta büyük zorluk çekti, hatta açtıkları birçok davayı kaybetti. Ancak yıllar geçtikçe davaların sonuçları değişmeye başladı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, dava sonuçlarının mobbinge uğrayan çalışanların lehine sonuçlanmasında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’a giden dosyaların sonuçları etkili oldu.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, dava sonuçlarının mobbinge uğrayan çalışanların lehine sonuçlanmasında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’a giden dosyaların sonuçları etkili oldu.

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AYM’ye göre, işyerindeki uygulamanın mobbing olarak değerlendirilebilmesi için, “Süreklilik arz edecek şekilde tekrarlanan, sistemli, kasıtlı, yıldırma ve dışlama amaçlı, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda ve sağlığında zarar ortaya çıkaran nitelikte olması” gerekli.

AYM’ye göre, işyerindeki uygulamanın mobbing olarak değerlendirilebilmesi için, “Süreklilik arz edecek şekilde tekrarlanan, sistemli, kasıtlı, yıldırma ve dışlama amaçlı, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda ve sağlığında zarar ortaya çıkaran nitelikte olması” gerekli.

Peki Yargıtay bugüne kadar hangi davranışları mobbing saydı gelin tek tek onlara da bakalım 👇

Peki Yargıtay bugüne kadar hangi davranışları mobbing saydı gelin tek tek onlara da bakalım 👇

  • Çalışanın yaptığı işin ondan alınıp bir başkasına verilerek, kıdemine uymayan göreve kaydırılması.

  • Amirlerin sık sık uyarı, itham ve kırıcı üsluplarına maruz kalınması.

  • Çalışma ortamında sorun çıkaran, uyumsuz, sevilmeyen, kavgacı olarak suçlanması.

  • Başka personelin yapması gereken işlerin kendisine yaptırılması.

  • İzin günlerinde sık sık işe çağrılması. 

  • Çalışanın, maruz kaldığı kötü muameleyi yöneticilerine iletmesine rağmen sorunun çözülmemesi.

  • Ücret artışında ayrımcılık yapılması.

Mobbing davası açarken nelere dikkat edilmeli, onları da madde madde inceliyoruz 👇

Mobbing davası açarken nelere dikkat edilmeli, onları da madde madde inceliyoruz 👇
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Mobbing iddiasıyla dava açmadan önce tüm aşamaların olabildiğince belgelenmesi gerekiyor. Mobbing iddiasını kanıtlayacak yazışmaların, mesajların, elektronik postaların saklanması, doktordan rapor alınması, yaşananların iş arkadaşlarıyla paylaşılması çok önemli.

Mobbing iddiasıyla dava açmadan önce tüm aşamaların olabildiğince belgelenmesi gerekiyor. Mobbing iddiasını kanıtlayacak yazışmaların, mesajların, elektronik postaların saklanması, doktordan rapor alınması, yaşananların iş arkadaşlarıyla paylaşılması çok önemli.

Mobbing iddiası yazılı olarak yöneticiye bildirilmeli.

Mobbing davaları genelde iki kişi arasında geçtiği için ispat her zaman bir güçlük. Ancak işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren durumu ortaya koyduğunda mahkeme yönetici veya işverenden böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmesini istiyor.

Mobbing davaları genelde iki kişi arasında geçtiği için ispat her zaman bir güçlük. Ancak işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren durumu ortaya koyduğunda mahkeme yönetici veya işverenden böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmesini istiyor.

Mobbing iddiasıyla açılan tazminat davalarında 2 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. Ancak, mobbing iddiasına konu eylem Türk Ceza Kanunu’na göre de suç sayılırsa örneğin cinsel istismar içeriyorsa, zaman aşımı süresi uzuyor. 

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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