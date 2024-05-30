Sessiz Kalmayın: Yargıtay'a Göre İş Yerinde Hangi Davranışlar Mobbing?

Mobbing olarak da adlandırılan psikolojik taciz, çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri.

Günümüzde hala pek çok işveren kültürel dinamikleri örnek göstererek çalışan üzerinde mobbing kapsamına giren talep ve isteklerde bulunuyor. Başlarda kazanılması oldukça zor olan mobbing davaları için sonuçlar artık oldukça farklı.

Peki Yargıtay, yönetici ve işverenin hangi davranışlarını mobbing sayıyor, gelin birlikte bakalım 👇

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