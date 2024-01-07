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Arkadaşının Eşini Yanağından Öpen Adam İçin Karar Çıktı!

Arkadaşının Eşini Yanağından Öpen Adam İçin Karar Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.01.2024 - 12:35

Arabayla evine bıraktığı arkadaşının eşini 'Yanakların çok güzelmiş' diyerek öpen adama cinsel saldırı davası açıldı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan adam için verilen kararı ise Yargıtay bozdu.

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S.T. aracıyla eve bıraktığı arkadaşının eşi L.Z. isimli kadını yanağın "çok tatlıymış" diyerek öptü. Kadının şikayeti üzerine S.T. hakkında cinsel saldırı suçundan dava açıldı.

S.T. aracıyla eve bıraktığı arkadaşının eşi L.Z. isimli kadını yanağın "çok tatlıymış" diyerek öptü. Kadının şikayeti üzerine S.T. hakkında cinsel saldırı suçundan dava açıldı.

Olayla ilgili karar bu hafta geldi. Mahkeme, sanığın cinsel saldırı suçunu işlediğine hükmederek 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Olayla ilgili karar bu hafta geldi. Mahkeme, sanığın cinsel saldırı suçunu işlediğine hükmederek 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık avukatı, eylemin gerçekleşmediğini, olay yeri olduğu iddia edilen yerin ve zamanın suçun işlenmesine imkan vermediğini, keşif yapılmadığını, sanığın daha önceden benzer suçlardan sabıkası bulunmadığını, tanıkların görgüye dayalı bilgisi olmadığını, somut delil bulunmadan mahkumiyet kararı verildiğini öne sürerek kararı temyize götürdü.

Sanık avukatı, eylemin gerçekleşmediğini, olay yeri olduğu iddia edilen yerin ve zamanın suçun işlenmesine imkan vermediğini, keşif yapılmadığını, sanığın daha önceden benzer suçlardan sabıkası bulunmadığını, tanıkların görgüye dayalı bilgisi olmadığını, somut delil bulunmadan mahkumiyet kararı verildiğini öne sürerek kararı temyize götürdü.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise 2 yıl 1 aylık hapis cezasını çok buldu ve kararı bozdu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise 2 yıl 1 aylık hapis cezasını çok buldu ve kararı bozdu.

Yargıtay'ın kararında şunlar dendi:

'Tüm dosya çerçevesine göre sanığın, olay günü reşit mağdureyi tutarak yanağından öpmesi şeklinde sübuta eren eyleminin kısa süreli, ani ve kesintili gerçekleşmesinden dolayı 5237 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenen sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması neticesinde fazla ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur. Sanık müdafiin temyiz isteği yerinde görüldüğünden hükmün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir.' 

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