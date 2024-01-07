Arkadaşının Eşini Yanağından Öpen Adam İçin Karar Çıktı!
Arkadaşının Eşini Yanağından Öpen Adam İçin Karar Çıktı!
Arabayla evine bıraktığı arkadaşının eşini 'Yanakların çok güzelmiş' diyerek öpen adama cinsel saldırı davası açıldı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan adam için verilen kararı ise Yargıtay bozdu.
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S.T. aracıyla eve bıraktığı arkadaşının eşi L.Z. isimli kadını yanağın "çok tatlıymış" diyerek öptü. Kadının şikayeti üzerine S.T. hakkında cinsel saldırı suçundan dava açıldı.
Olayla ilgili karar bu hafta geldi. Mahkeme, sanığın cinsel saldırı suçunu işlediğine hükmederek 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Sanık avukatı, eylemin gerçekleşmediğini, olay yeri olduğu iddia edilen yerin ve zamanın suçun işlenmesine imkan vermediğini, keşif yapılmadığını, sanığın daha önceden benzer suçlardan sabıkası bulunmadığını, tanıkların görgüye dayalı bilgisi olmadığını, somut delil bulunmadan mahkumiyet kararı verildiğini öne sürerek kararı temyize götürdü.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise 2 yıl 1 aylık hapis cezasını çok buldu ve kararı bozdu.
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