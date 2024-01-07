Trafik Sigortasında 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri Belli Oldu
Trafik Sigortasında 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri Belli Oldu
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/t...
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 2024 yılında uygulanmaya başlanan yeni trafik sigortası ücretlerini açıkladı.
Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi. İşte 2024 yılı trafik sigortası ücretleri.
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Yeni trafik sigortası bedelleri açıklandı.
Trafik sigortası, yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere göre sizin adınıza ödüyor. Bu limit ise her yıl değişiyor.
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem ücretleri merak ediliyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.
Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi.
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En yüksek trafik sigortası tutarları ise İstanbul'da 22 bin 236 lira olurken, Ankara'da 21 bin 607 lira, İzmir'de ise 20 bin 978 lira olarak belirlendi.
Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak.
Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ise ceza kesiliyor.
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trafik sigortası zorunlu olduğu için devlet şirketlere sınırlama getiriyordu. şimdi serbest bıraktı. o zaman sigorta zorunlu olmasın. ben hem kasko yapıyorum... Devamını Gör