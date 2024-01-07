Trafik Sigortasında 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri Belli Oldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 2024 yılında uygulanmaya başlanan yeni trafik sigortası ücretlerini açıkladı.

Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi. İşte 2024 yılı trafik sigortası ücretleri.