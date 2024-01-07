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Naci Görür, Ege Denizi’nde Olan Depremi Yorumladı: “Depremin Yeri İlginç”

Naci Görür, Ege Denizi’nde Olan Depremi Yorumladı: “Depremin Yeri İlginç”

Deprem AFAD
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.01.2024 - 10:30

Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4.0’lık deprem sonrasında tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Naci Görür, deprem açıklamasında “Depremin yeri ilginç” yorumunda bulundu. 

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Ege Denizi’nde dün saat 00:52’de 4.0’lık bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde dün saat 00:52’de 4.0’lık bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği de 7.14 km olarak duyuruldu.

AFAD’dan yapılan açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği de 7.14 km olarak duyuruldu.

Bu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.

Bu depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden bir açıklama geldi.

Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara Çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor (Bknz. Harita), sevgiyle”

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