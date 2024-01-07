Naci Görür, Ege Denizi’nde Olan Depremi Yorumladı: “Depremin Yeri İlginç”

“Arkadaşlar, dün gece Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Depremin yeri ilginç. Deprem Kuzey Marmara Çukurluğunda, yani KAF’ın kuzey kolu üzerinde oldu. Bu kol Yunanistan’a kadar devam ediyor (Bknz. Harita), sevgiyle”