Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem İsyanı: "Ne Siz Kurtulabilirsiniz, Ne de Biz Çözüm Getirebiliriz"
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem İsyanı: "Ne Siz Kurtulabilirsiniz, Ne de Biz Çözüm Getirebiliriz"
Deprem açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Görür, kendisine sorulan sorulardan ziyade depreme nasıl hazır olmamız gerektiğiyle ilgili sözler sarf etti. Bizler de sizin için derledik.👇
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Prof. Dr. Naci Görür’den ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarıyla gündem oluyor.
Görür, geçtiğimiz hafta Hakkari ve Tunceli'de yaşanan depremlerin ardından da fay hattının kırılabileceğini belirterek 7 ve üzeri deprem oluşturmaya hazır olduğunu söylemişti.
Naci Görür, son olarak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer kendisine sorulan sorulara isyan etti:
Paylaşımı da ayrıca şöyle bırakalım...
Görür'ün yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
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