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Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem İsyanı: "Ne Siz Kurtulabilirsiniz, Ne de Biz Çözüm Getirebiliriz"

Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem İsyanı: "Ne Siz Kurtulabilirsiniz, Ne de Biz Çözüm Getirebiliriz"

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.01.2024 - 17:54

Deprem açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Görür, kendisine sorulan sorulardan ziyade depreme nasıl hazır olmamız gerektiğiyle ilgili sözler sarf etti. Bizler de sizin için derledik.👇

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Prof. Dr. Naci Görür’den ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarıyla gündem oluyor.

Prof. Dr. Naci Görür’den ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarıyla gündem oluyor.

Görür, geçtiğimiz hafta Hakkari ve Tunceli'de yaşanan depremlerin ardından da fay hattının kırılabileceğini belirterek 7 ve üzeri deprem oluşturmaya hazır olduğunu söylemişti.

Görür, geçtiğimiz hafta Hakkari ve Tunceli'de yaşanan depremlerin ardından da fay hattının kırılabileceğini belirterek 7 ve üzeri deprem oluşturmaya hazır olduğunu söylemişti.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Naci Görür, son olarak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer kendisine sorulan sorulara isyan etti:

Naci Görür, son olarak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer kendisine sorulan sorulara isyan etti:

Arkadaşlar daha kaçtır söyleyeceğimi bilmiyorum. Yazdım, çizdim, anlattım daha hala deprem ne zaman olacak?, kaç büyüklükte olacak? , burada olur mu? gibi soruları sorup duruyorsunuz. Önemli olan çözümü kökten kavramaktır yoksa dünyanın merkezine kendinizi koyup meseleye öyle bakarsak sorunu çözemeyiz. Doğrusu şu: Yerel yönetim ve merkezi hükümet oturur ve kentin FAY ANALİZİNİ yapar. Böylece kenti tehdid eden fay sistemleri tüm ayrıntıları ile tespit edilr. Böylece hangi fay kırılırsa kentte ne büyüklükte deprem olacak bilinir. İkinci adımda (RİSK ANALİZİ) bu deprem kentin bileşenlerine (Halk, Alt yapı, Yapı stoku, Ekosistem/Çevre ve Ekonomi) nasıl zarar verir onlar araştırılır. Üçüncü adımda ( RİSK AZALTMA) daha deprem gelmeden bu zararların azaltılması yoluna gidilir. Böylece kent depreme hazırlanır. İşte siz yöneticilerin böyle davranmalarını, yapmalarını talep edin, gözetim ve denetim yapın. Yoksa o ne olur, bu ne olur sorularıyla ne siz kurtulabilirsiniz, ne de biz çözüm getirebiliriz? Sizler büyüksünüz. En büyük gücünüz oylarınız. Sevgiyle

Paylaşımı da ayrıca şöyle bırakalım...

Paylaşımı da ayrıca şöyle bırakalım...
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Görür'ün yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇

Görür'ün yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
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Yorumlarda buluşalım...

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