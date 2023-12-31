7 ve Üzerinde Deprem Üretecek Gerginlikteki Fayları Tespit Ettiler! Marmara Bölgesi İçin Önemli Açıklama
7 ve Üzerinde Deprem Üretecek Gerginlikteki Fayları Tespit Ettiler! Marmara Bölgesi İçin Önemli Açıklama
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu liderliğindeki ekip, coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak deprem tehlike analizi yapabilen yapay zeka destekli bir yazılım geliştirdi. Kutoğlu'nun belirttiğine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir, Marmara Bölgesi'nde ise üç fay hattı, 7 büyüklüğünde ve üzeri deprem oluşturma potansiyeli taşıyan bir gerginlik seviyesinde bulunuyor. (DHA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yapay zeka desteği ile fay hatlarındaki gerilim gözlemlendi
"Marmara Bölgesi'ndeki faylar çok daha gergin"
"Bandırma ve Erdek'teki kollar hepsinden daha gergin"
İstanbul için 2 kritik hat
"7'nin üzerinde büyük deprem üretmişler"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda