Bakandan Açıklama Geldi: Her An Her Yerde Deprem Olabilir
Bakandan Açıklama Geldi: Her An Her Yerde Deprem Olabilir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir açılış törenine katıldı. NTV'nin haberine göre, Özhaseki yaptığı açıklamada Türkiye'de 500'e yakın fay hattı olduğunu belirtti.
'Her an her yerde deprem olabilir.'
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Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, yaptığı açıklamalarda Türkiye'de 500'e yakın fay hattı olduğunun altını çizdi.
"Yani her an her yerde 4,5,6,7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir."
Bakan Özhaseki, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerin de güvenli hale getirilmesi için çaba içerisinde olunduğunu belirtti.
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