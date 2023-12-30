Bakandan Açıklama Geldi: Her An Her Yerde Deprem Olabilir

'Zor bir coğrafyada yaşıyoruz' diyen Bakan, 'Bizim ülke olarak bir zorluğumuz daha var o da depremsellik.' diyerek aşağıdaki ifadeleri kullandı;

Topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun da yüzde 77’den fazlası bu birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Kayseri 3 ve 4’te o ayrı bir şey, çok emin vaziyette değiliz.

490’a 500’e yakın şu anda da hareketli fay hattı var Türkiye’de.