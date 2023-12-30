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Bakandan Açıklama Geldi: Her An Her Yerde Deprem Olabilir

Bakandan Açıklama Geldi: Her An Her Yerde Deprem Olabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 16:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir açılış törenine katıldı. NTV'nin haberine göre, Özhaseki yaptığı açıklamada Türkiye'de 500'e yakın fay hattı olduğunu belirtti. 

'Her an her yerde deprem olabilir.'

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Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'ün Hatay'daki yayınına konuk olan Özhaseki

“Marmara'da deprem bekleniyor. Uzmanlar süre doldu diyor, 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor.” açıklamalarında bulunmuştu.

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Özhaseki, yaptığı açıklamalarda Türkiye'de 500'e yakın fay hattı olduğunun altını çizdi.

Özhaseki, yaptığı açıklamalarda Türkiye'de 500'e yakın fay hattı olduğunun altını çizdi.

'Zor bir coğrafyada yaşıyoruz' diyen Bakan, 'Bizim ülke olarak bir zorluğumuz daha var o da depremsellik.' diyerek aşağıdaki ifadeleri kullandı;

Topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun da yüzde 77’den fazlası bu birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Kayseri 3 ve 4’te o ayrı bir şey, çok emin vaziyette değiliz. 

490’a 500’e yakın şu anda da hareketli fay hattı var Türkiye’de.

"Yani her an her yerde 4,5,6,7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir."

"Yani her an her yerde 4,5,6,7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir."

NTV'nin aktardığına göre, Bakan Özhaseki, açıklamalarına 'Bunu niye söylüyorum? Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım.' ifadelerini kullanarak devam etti. 

'Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa sallansa bile Allah’ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz.'

Bakan Özhaseki, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerin de güvenli hale getirilmesi için çaba içerisinde olunduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerin de güvenli hale getirilmesi için çaba içerisinde olunduğunu belirtti.

“Bu arada da gerek İstanbul’umuzu gerekse diğer şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Önce ben Kentsel Dönüşüm Başkanlıklarını kurdum, meclisten geçirdik. Yasalarını çıkardık. Çok hızlı bir vaziyette hareket edebileceğimiz bir ortam doğuyor.'

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