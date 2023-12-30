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AFAD Depremi Duyurdu: Elazığ'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD Depremi Duyurdu: Elazığ'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Deprem AFAD
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.12.2023 - 16:36 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 17:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Elazığ'da saat 16:26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem, çevre illerden de hissedildi.

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Elazığ’da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Elazığ kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 16.26’da oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Elazığ kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 16.26’da oldu.

Yerin 9,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile çevre illerden de hissedildi.

Yerin 9,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile çevre illerden de hissedildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun” dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun” dedi.
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Deprem sonrası Naci Görür'den açıklama geldi...

Deprem sonrası Naci Görür'den açıklama geldi...
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