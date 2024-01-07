İstanbul’da Kara Bulutlar Oluştu: “Sağanak Yağmur Megakenti Vurup Geçecek”
İstanbul’da Kara Bulutlar Oluştu: “Sağanak Yağmur Megakenti Vurup Geçecek”
İstanbullular bu sabaha soğuk, karanlık ve yağmurlu bir havada uyandı.
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Yer yer fırtına ve sağanak yağmurun etkisini gösterdiği İstanbul’un üstünü ‘kara bulutlar’ kapladı.
Hava Forum hesabından paylaşılan videodaki görüntülerde şiddetli rüzgar ve kara bulutlar net şekilde görüldü.
Hava Forum hesabından yapılan yorumda; “İstanbul'da belirgin bir "Shelf Cloud" yani raf bulutu oluştu. Sağanak yağmur hattı megakenti vurup geçecek…” denildi.
İşte İstanbul'dan görüntüler...
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