Senin ruhun hangi sanata ait?

Müzik, senin ruhunun en derin köşelerinde yankılanan bir melodi. Her notada, her ritimde kendini buluyor, duygularını ifade ediyor, hikayeni anlatıyorsun. Müzikle birlikte, senin ruhun da dans ediyor. Her bir nota, senin içindeki tutkuyu, aşkı, özlemi ve sevinci yansıtıyor. Müzik seninle, sen de müziğinle bir bütünsün. Senin ruhun, müziğe ait. Her bir melodinin, her bir ritmin, senin ruhunun bir parçası olduğunu hissediyoruz. Müziğin ritmi, senin kalp atışlarınla birlikle atıyor. Senin ruhun, müziğinle birlikte yükseliyor, düşüyor, coşuyor ve hüzünleniyor. Senin ruhun, müziğe ait ve bu durum, senin her bir notandan, her bir melodinden bize yansıyor.