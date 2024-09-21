Senin Ruhun Hangi Sanata Ait?
Senin Ruhun Hangi Sanata Ait?
Senin ruhun hangi sanata ait?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sanatla ilgili hangi etkinlik seni en çok etkiler?
4. Peki kendini geliştirecek şeyler yapıyor musun?
5. Bir renk seçer misin?
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6. Seni ne motive eder?
7. Daha önce hiç bir sanatsal aktivite yaptın mı?
8. Son olarak kendi sanatını yaratırken hangi ortamı tercih edersin?
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