Senin Ruhun Ankara’nın Neresine Ait?
Senin Ruhun Ankara’nın Neresine Ait?
Ankara'nın her köşesi başka bir karaktere sahip. Orada yaşasan da yaşamasan da Ankara'da senin ruhunun ait olduğu bir yer mutlaka vardır. Gel bakalım senin ruhun Ankara'nın neresine ait?
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1. Önce evini soralım... Evinin dekoru nasıl?
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2. Senin için ideal bir günün tanımı ne?
3. Müzik zevkinden de bahset bakalım...
4. Kahve insanı mısın çay insanı mı?
5. Genelde tatilde nerelere gidersin?
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