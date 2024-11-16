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Senin Ruhun Ankara’nın Neresine Ait?

etiket Senin Ruhun Ankara’nın Neresine Ait?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 11:01

Ankara'nın her köşesi başka bir karaktere sahip. Orada yaşasan da yaşamasan da Ankara'da senin ruhunun ait olduğu bir yer mutlaka vardır. Gel bakalım senin ruhun Ankara'nın neresine ait?

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1. Önce evini soralım... Evinin dekoru nasıl?

2. Senin için ideal bir günün tanımı ne?

3. Müzik zevkinden de bahset bakalım...

4. Kahve insanı mısın çay insanı mı?

5. Genelde tatilde nerelere gidersin?

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6. Sabahları nasıl uyanırsın?

7. Bunlardan hangisi tam senlik bir akşam yemeği?

8. Peki son sorumuzu da soralım. Canın çok sıkkın, moralini düzeltmek için ne yaparsın?

Senin ruhun Ulus'a ait!

Senin ruhun Ulus'a ait!

Ankara Ulus demek, tarih kokulu mekanlar demek. Senin ruhun da Ulus'un tarihi sokaklarında geziyor. Ankara'nın geçmişini görebileceğimiz Ulus semtinde vakit geçirmek sana çok iyi geliyor çünkü senin tarihe merak duyan bir yapın var. Anılar senin için çok değerli. O yüzden Ulus sana kendini iyi hissettiriyor. Tarih kokan sokaklarda dolaşmak, eski çarşılarda alışveriş yapmak ve eskiden yaşanılan yerleri deneyimlemek sana çok iyi hissettiriyor. Sen bu tarih sevgin ve köklere bağlı kişiliğinin karşılığını ancak Ulus'ta bulabilirsin.

Senin ruhun Kızılay'a ait!

Senin ruhun Kızılay'a ait!

Ankara'da senin için en uygun yer Kızılay elbette. Çünkü sen hareket seviyorsun. Öyle durağan, sakin hayatlar sana göre değil, sen her an her yerin cıvıl cıvıl olmasını istiyorsun. Senin zaten insanlar çok sosyal biri olduğunu biliyorlar. Aynı Kızılay gibi sen bir an bile yalnız kalmıyorsun ki kalmak da istemiyorsun. Kızılay, Ankara'nın merkezi malum, sen de merkezde olmayı çok seviyorsun. Her şeyin senin etrafında döndüğü bir dünya tek hayalin. 😎 Gece bile hareketin bitmediği Kızılay tam sana göre bir yer!

Senin ruhun Çayyolu'na ait!

Senin ruhun Çayyolu'na ait!

Senin Ankara'da ait olduğun yer Çayyolu. Çünkü sen sakin birisin. Hayatının da öyle olmasını istiyorsun. Modern ve ferah bir hayata sahip olmak için elinden geleni yapıyorsun. Kalabalıkları öyle çok sevmiyorsun. Huzuru bulmak için de elinden geleni yapıyorsun. Kalabalık sevmiyorsun dedik ama şehir hayatından da kopamıyorsun. Sen şehrin imkanlarını seviyor ama kaosundan hoşlanmıyorsun. Ayrıca doğa ile iç içe olmayı da çok seviyorsun. Bu yüzden senin ruhun Çayyolu'na ait dedik ya! Çayyolu sana huzuru ve sakinliği veriyor, aynı zamanda şehirde yaşadığını da hissettiriyor.

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