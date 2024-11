Senin Ruhun Ankara’nın Neresine Ait?

Ankara'da senin için en uygun yer Kızılay elbette. Çünkü sen hareket seviyorsun. Öyle durağan, sakin hayatlar sana göre değil, sen her an her yerin cıvıl cıvıl olmasını istiyorsun. Senin zaten insanlar çok sosyal biri olduğunu biliyorlar. Aynı Kızılay gibi sen bir an bile yalnız kalmıyorsun ki kalmak da istemiyorsun. Kızılay, Ankara'nın merkezi malum, sen de merkezde olmayı çok seviyorsun. Her şeyin senin etrafında döndüğü bir dünya tek hayalin. 😎 Gece bile hareketin bitmediği Kızılay tam sana göre bir yer!