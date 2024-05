Sen Ne Zaman Evleneceksin?

Senin evlenmene biraz daha vakit var ama acele etmeye gerek yok. Siz birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz ve birbiriniz için yaratılmışsınız. Şu an birlikte geçirdiğiniz her anı değerlendirip ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyorsunuz. Birlikte keşfedecek, öğrenecek ve büyüyecek çok şeyiniz var. Evlilik zamanı geldiğinde, ilişkinizin bu temelleri üzerine kurulu olması onu daha da anlamlı kılacak. Şimdilik bu güzel yolculuğun tadını çıkarın ve her anın keyfini sürün!