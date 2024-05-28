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Sen Ne Zaman Evleneceksin?

etiket Sen Ne Zaman Evleneceksin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:02

Ben evlenmeyeceğim diyen kişiler bile arka planda evlenmenin hayalini kurar... Ancak bunun ne zaman, kiminle, nerede yaşanacağı en büyük merak konusu! 

Sen zaman evleneceğini merak ediyorsan hemen teste alalım!

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1. İlk soruyla başlayalım! İkinizin de içinde bulunduğu gelecek planları yapıyor musunuz?

2. Partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığınızda birbirinize nasıl davranıyorsunuz?

3. Peki ya partnerin senin dahil olmadığın planlar yaptığında nasıl hissediyorsun?

4. Gün içerisinde onu mutlu etmek için yapabileceğin şeyler olup olmadığını düşünüyor musun?

5. Anlaşmazlık yaşadığınızda ilk adımı atan taraf hanginiz oluyor?

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6. İlişkinde alman gereken sorumlulukları her zaman aldığını söyleyebilir misin?

7. Sevgiline hissettiğin olumsuz duygulardan bahsettiğinde sana nasıl davranıyor?

8. Son olarak, hayatında önemli kararlar alırken mutlaka partnerine danışır mısın?

Çok yakında evlenecesin!

Çok yakında evlenecesin!

Yakın zamanda evleneceksin! Siz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz ve bu uyum, ilişkinizi daha da özel kılıyor. Sanki birbirinizin ruh eşisiniz ve bu sevgi dolu bağ, hayatınızın her anını daha da güzelleştiriyor. İkiniz de aynı hedeflere ve hayallere sahipsiniz, bu da sizi daha da yakınlaştırıyor. Evlilik kapıda!

Senin evlenmene biraz daha vakit var...

Senin evlenmene biraz daha vakit var ama acele etmeye gerek yok. Siz birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz ve birbiriniz için yaratılmışsınız. Şu an birlikte geçirdiğiniz her anı değerlendirip ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyorsunuz. Birlikte keşfedecek, öğrenecek ve büyüyecek çok şeyiniz var. Evlilik zamanı geldiğinde, ilişkinizin bu temelleri üzerine kurulu olması onu daha da anlamlı kılacak. Şimdilik bu güzel yolculuğun tadını çıkarın ve her anın keyfini sürün!

Senin evlenmene yıllar var!

Senin evlenmene yıllar var!

Senin evlenmene daha yıllar var, bu da sizin birlikte daha fazla olgunlaşmanız için harika bir fırsat! Birlikte geçirdiğiniz her gün, ilişkinizi daha da güçlendiriyor ve olgunlaştırıyor. Hayatın getirdiği deneyimlerle büyüyerek, birbirinizi daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Olgunlaştığınızda ve ilişkiniz daha da sağlam temellere oturduğunda, evliliğinizin daha anlamlı ve sağlam olacağından emin olabilirsin. Şimdilik birlikte olduğunuz her anın tadını çıkarın ve birlikte büyümenin keyfini sürün!

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