Sen Ne Zaman Evleneceksin?
Sen Ne Zaman Evleneceksin?
Ben evlenmeyeceğim diyen kişiler bile arka planda evlenmenin hayalini kurar... Ancak bunun ne zaman, kiminle, nerede yaşanacağı en büyük merak konusu!
Sen zaman evleneceğini merak ediyorsan hemen teste alalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! İkinizin de içinde bulunduğu gelecek planları yapıyor musunuz?
2. Partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığınızda birbirinize nasıl davranıyorsunuz?
3. Peki ya partnerin senin dahil olmadığın planlar yaptığında nasıl hissediyorsun?
4. Gün içerisinde onu mutlu etmek için yapabileceğin şeyler olup olmadığını düşünüyor musun?
5. Anlaşmazlık yaşadığınızda ilk adımı atan taraf hanginiz oluyor?
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