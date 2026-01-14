Sana En Uygun Çalışma Stili Hangisi?

Sen rutin işleri hiç sevmiyorsun. Yani bir stile bağlı kalmak hiç senlik değil. Değişen çalışma tarzları seni daha çok motive ediyor. Bazı günler evden çalışıp diğer günler ofise gitmek, senin odaklanmanı artıran bir çalışma stili. Sadece evden çalışmak ya da ofise gitmek senin bir süre sonra verimini düşürüyor. Çünkü sen çalışırken bazen sakinlik ararken bazen ise tempoya ihtiyaç duyuyorsun, bu yüzden de hibrit çalışma tam senlik.