Sana En Uygun Çalışma Stili Hangisi?

Meryem Hazal Çamurcu
14.01.2026 - 14:01

Herkesin çalışma tarzı farklı. Kimisi insanlarla beraber daha iyi çalışabiliyorken bazıları yalnız çalışırken çok daha verimli oluyor. O yüzden farklı çalışma şekilleri var zaten. Senin için en uygun çalışma stili hangisi biliyor musun?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seçer misin?

3. İş yaparken nasıl motive olursun?

4. Çalışırken bölündün diyelim, hemen geri dönebilir misin?

5. Sabahları uyandığında seni en çok ne zorluyor?

6. Sence yalnızlık mı daha zor sosyallik mi?

7. Sen robot süpürge insanı mısın, yoksa dikey süpürge insanı mı?

8. Hafta sonu senin için ne demek?

9. Bugün seni hiç kimse aramadı, nasıl hissedersin?

10. Çalışma alanında başkalarının eşyaları olması seni rahatsız eder mi?

11. Çalışırken kulaklıkla mı daha iyi odaklanırsın kulaksız mı?

Uzaktan çalışma tam sana göre!

Sen kendinleyken başarılı olabilenlerdensin. Kalabalıklar senin çalışma verimini düşürüyor. O yüzden yalnız başına çok daha iyi çalışıyorsun. Uzaktan çalışmak tam senlik yani. Ofiste yeterince verimli olamıyorsun ya da dikkatin dağılıyor. Ama evde öyle mi, kendi başına tüm yaratıcılığını konuşturuyorsun. Zamanını iş saatlerine göre ayarlamak yerine kendine göre ayaladığında her şeyi rahatça yetiştirebiliyorsun.

Ofiste çalışma tam sana göre!

Sen etrafında insanlar yoksa çalışamıyorsun. Senin işlerine odaklanman ve verimli olman için sosyalleşmeye ihtiyacın var. İşe gitmek, insanlarla günlük konuşmalar yapmak ve molalarda sohbet etmek senin işe odaklamanı sağlıyor. Tek başına olduğunda asla odaklanamıyorsun. O yüzden evden çalışmak hiç senlik değil. Sen her gün hazırlanıp işe gitmeli ve birileriyle beraber çalışmalısın.

Hibrit çalışma tam sana göre!

Sen rutin işleri hiç sevmiyorsun. Yani bir stile bağlı kalmak hiç senlik değil. Değişen çalışma tarzları seni daha çok motive ediyor. Bazı günler evden çalışıp diğer günler ofise gitmek, senin odaklanmanı artıran bir çalışma stili. Sadece evden çalışmak ya da ofise gitmek senin bir süre sonra verimini düşürüyor. Çünkü sen çalışırken bazen sakinlik ararken bazen ise tempoya ihtiyaç duyuyorsun, bu yüzden de hibrit çalışma tam senlik.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
