Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Maliyeti ve Vergi Oranları

Bir kişinin kendi adı altında ticari faaliyette bulunmak için kurduğu işletme türü, şahıs şirketi nedir sorusuna yanıt olarak verilebilir. Yani, tek bir kişinin sahipliğini taşıyan ve işlettiği bir ticari işletmedir. Özellikle küçük işletmeler, serbest meslek erbapları ve bireysel hizmetler sunan kişiler için şahıs şirketi oldukça avantajlıdır. Bu şirket türünde, tüm sorumluluk tek bir kişide, şirketi kuran kişidedir.Daha az karmaşık süreç ve maliyet gerektiren şahıs şirketi, kuruluş ve yönetim konusunda kolaylık sunar.

Eğer işleri tek başınıza yürütmeyi tercih ediyorsanız, şahıs şirketi kurmayı düşünebilirsiniz. İşletmenin tüm kararlarını tek başınıza alabilir, yönetimi ve finansal durumunu takip edebilirsiniz. Aynı zamanda işletmeden elde ettiğiniz tüm gelire tek başınıza sahip olabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak size büyük bir özgürlük alanı ve kontrol sunarken bazı mali riskleri de beraberinde getirir. Şirketinizi kurmadan önce tüm bunları göz önünde bulundurarak en doğru kararı vermelisiniz.