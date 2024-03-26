Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Maliyeti ve Vergi Oranları
Evden çalışmak isteyenler ve e-ticaretle ilgilenenler için şahıs şirketi kurmak oldukça avantajlı özellikleri ile öne çıkar. Diğer şirket türlerine göre daha az maliyetle kurulabilen şahıs şirketi, girişimcilerin bütçelerini korumalarına da yardımcı olur. Şahıs şirketi, yönetim ve kuruluş açısından oldukça basit bir sürece sahip olduğundan pek çok kişi bu şirket türünü tercih eder. Peki şahıs şirketi maliyeti, vergi oranları nedir ve kuruluşu nasıldır?
Şahıs Şirketi Nedir?
Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?
Online Şahıs Şirketinizi Mükellef ile Kurun!
Şahıs Şirketi Kurmak Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Online Şahıs Şirketi Kurulur mu?
Evet, şahıs şirketi çevrimiçi bir şekilde de kurulabilir. Mükellef, online olarak şirket kurup işlerinizi kolayca yönetmenize olanak sağlayan bir platform olarak öne çıkar. Şahıs şirketi kurma adımlarının tümünü online olarak gerçekleştirmenin avantajı ile işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Sigortalı Çalışırken Şahıs Şirketi Kurulabilir mi?
Evet, sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurmak mümkündür. Yani sigortalı çalışmak, şahıs şirketi kurmanın önünde bir engel değildir. Hatta sigortalı çalışanların mevcut sigortaları, şirket kuruluşunda istenen sigortanın yerine de geçebiliyor. Memuriyeti olan kişiler hariç, sigortalı çalışanlar kendi şahıs şirketleri üzerinden ticari faaliyette bulunabilir.
Kimler Şahıs Şirketi Kuramaz?
Şahıs şirketi kurabilecek kişilerle ilgili bazı kısıtlamalar vardır. Özellikle hukuk, sağlık, finans gibi alanlarda çalışan meslek sahipleri şahıs şirketi kuramaz. Daha önceden iflas durumu yaşamış olan kişiler için belirli bir süre boyunca şahıs şirketi kurma hakkı kısıtlanabilir. Ayrıca 18 yaş altındaki kişilerin şahıs şirketi kurması mümkün değildir. Bazı iş sözleşmelerinde, etik kurallar gereği, çalışanların ayrı bir şirket açmasına izin verilmez. Bu tarz sözleşmelere sahip kişiler, şahıs şirketi kuramaz.