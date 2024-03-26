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Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Maliyeti ve Vergi Oranları

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Maliyeti ve Vergi Oranları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.03.2024 - 12:01

Evden çalışmak isteyenler ve e-ticaretle ilgilenenler için şahıs şirketi kurmak oldukça avantajlı özellikleri ile öne çıkar. Diğer şirket türlerine göre daha az maliyetle kurulabilen şahıs şirketi, girişimcilerin bütçelerini korumalarına da yardımcı olur. Şahıs şirketi, yönetim ve kuruluş açısından oldukça basit bir sürece sahip olduğundan pek çok kişi bu şirket türünü tercih eder. Peki şahıs şirketi maliyeti, vergi oranları nedir ve kuruluşu nasıldır?

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Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs Şirketi Nedir?

Bir kişinin kendi adı altında ticari faaliyette bulunmak için kurduğu işletme türü, şahıs şirketi nedir sorusuna yanıt olarak verilebilir. Yani, tek bir kişinin sahipliğini taşıyan ve işlettiği bir ticari işletmedir. Özellikle küçük işletmeler, serbest meslek erbapları ve bireysel hizmetler sunan kişiler için şahıs şirketi oldukça avantajlıdır. Bu şirket türünde, tüm sorumluluk tek bir kişide, şirketi kuran kişidedir.Daha az karmaşık süreç ve maliyet gerektiren şahıs şirketi, kuruluş ve yönetim konusunda kolaylık sunar.

Eğer işleri tek başınıza yürütmeyi tercih ediyorsanız, şahıs şirketi kurmayı düşünebilirsiniz. İşletmenin tüm kararlarını tek başınıza alabilir, yönetimi ve finansal durumunu takip edebilirsiniz. Aynı zamanda işletmeden elde ettiğiniz tüm gelire tek başınıza sahip olabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak size büyük bir özgürlük alanı ve kontrol sunarken bazı mali riskleri de beraberinde getirir. Şirketinizi kurmadan önce tüm bunları göz önünde bulundurarak en doğru kararı vermelisiniz.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için bazı evrakları hazır bulundurmak gerekir. Genel olarak sunmanız gereken evraklar arasında şunlar yer alır:

  • 2 adet kimlik belgesi fotokopisi,

  • Şirket sahibine ait 2 adet vesikalık fotoğraf,

  • 2 adet ikametgah belgesi,

  • 2 adet noterden alınacak imza beyannamesi,

  • Vergi dairesi veya internetten alınabilen başvuru formu,

  • İşletme adı ve tescil belgesi,

  • İş yeri kiralama sözleşmesi veya tapu kaydı,

Şahıs şirketi kurma aşamasında bu belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayıp teslim etmeniz oldukça önemlidir. Böylece şirket kuruluş sürecini daha da hızlandırabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

İşinizi daha profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız, şahıs şirketi nasıl kurulur sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak için bazı adımları takip etmeniz gerekir. İş planınızı oluşturup işletmenizin adını da belirledikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek kolayca şahıs şirketinizi kurabilirsiniz:

  • Şirket kuruluşu için gerekli olan belgeleri toplamalısınız. Bu belgeler arasında kimlik belgesi, iş planı, imza beyannamesi, işletme adı tescil belgesi, iş yeri kiralama sözleşmesi veya tapu kaydı gibi belgeler bulunabilir.

  • İşletmenizi kuracağınız yere bağlı olarak yerel yasal düzenlemelere ve işletme kurma prosedürlerine uygunluğu sağlamak için gerekli adımları atmalısınız.

  • İşletmenizi ticaret siciline kaydetmeli ve gerekli kayıt ücretlerini ödemelisiniz. Bu adım, işletmenizin resmi olarak tanınmasını sağlar.

  • İşletmenize ait bir vergi kimlik numarası (VKN) almalı ve yerel vergi dairelerine kaydınızı yapmalısınız.

  • İşletmenizin faaliyet göstereceği yer için gerekli olan izinleri ve lisansları almalısınız. Bu adım, belediyeler veya ilgili yerel otoritelerle yapılacak başvuruları içerebilir.

  • İşletmeniz için bir işletme banka hesabı açmalı ve işletme finanslarını kişisel finanslardan ayırmalısınız.

  • Vergi levhası ve yazar kasa levhası almalısınız.

  • Gider pusulası, irsaliye ve fatura belgelerini çıkarmalı ve ardından iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı çıkarmalısınız.

  • İş yerinizde çalıştıracağınız personeller varsa, SGK ve Bağ-Kur işlemleri yapmalısınız.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak, beraberinde pek çok avantajı getirir. Bu avantajlar, işletmenizi çok daha verimli ve hevesli bir şekilde yönetmenize destek olur. Özellikle şahıs şirketi vergi oranları, düşük olmaları sayesinde pek çok girişimcinin ilgisini çeker. Bununla beraber şahıs şirketi kurmanın avantajları arasında şunlar yer alır:

  • Şahıs şirketleri, diğer şirket türlerine göre genellikle daha az işlem gerektirir ve oluşturma süreci daha hızlıdır. Bu sayede işlerinize hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

  • Diğer işletme türlerine göre, şahıs şirketleri genellikle daha az düzenleme ve yönetmelikle karşı karşıyadır. Böylece işletmenizi yönetme ve büyütme konusunda daha fazla özgürlük elde edebilirsiniz.

  • Şahıs şirketleri, daha az masraflı bir kurulum sürecine sahiptir. Genellikle, diğer işletme yapılarına göre şahıs şirketi fiyatları daha az kuruluş ücretine ve daha düşük yönetim maliyetlerine sahiptir.

  • İşletme sahibi olarak işletme üzerinde tam kontrol sahibi olan tek kişi siz olursunuz ve tüm kararları tek başınıza alabilirsiniz. Böylece işletmeyi yönetmeniz çok daha kolaydır.

  • Şahıs şirketlerinin bazı vergi avantajları vardır. Örneğin, işletme gelirinizi kişisel vergi beyannamesinde raporlayabilir ve işletme giderleri sebebiyle kişisel gelir vergisi üzerinden indirim kazanabilirsiniz.

  • Şahıs şirketleri, işletme sahibi olarak size daha fazla esneklik sağlar. İşletme politikalarını ve prosedürlerini istediğiniz gibi belirleyebilir ve işletme faaliyetlerini kişisel tercihlerinize göre yönetebilirsiniz.

  • Şahıs şirketlerinin yönetim yapısı genellikle daha az şeffaf olduğundan işletme faaliyetlerini daha fazla gizli tutma olanağına sahip olabilirsiniz.

Online Şahıs Şirketinizi Mükellef ile Kurun!

Online Şahıs Şirketinizi Mükellef ile Kurun!

Şahıs şirketi kurmayı düşünüyorsanız, Mükellef’in online şirket kurma avantajından yararlanabilirsiniz. Böylece şirket kurarken hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlayabilirsiniz. Mükellef, şahıs şirketi kurarken online kanallar sunar ve şirket kuruluşu sonrasında da yönetim süreçlerinizi kolaylaştırır. Sunduğu uçtan uca çözümler sayesinde işletmenizi yönetirken ihtiyacınız olabilecek her şeyi bulabilirsiniz. E-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, sanal ofis, online ön muhasebe programı, marka tescili gibi daha pek çok çözümü ve hizmeti ile Mükellef, her zaman yanınızda! Siz de hemen şahıs şirketinizi online bir şekilde daha az maliyetle ve hızlı bir şekilde kurmak için Mükellef’i ziyaret edebilirsiniz.

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Şahıs Şirketi Kurmak Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Online Şahıs Şirketi Kurulur mu?

Evet, şahıs şirketi çevrimiçi bir şekilde de kurulabilir. Mükellef, online olarak şirket kurup işlerinizi kolayca yönetmenize olanak sağlayan bir platform olarak öne çıkar. Şahıs şirketi kurma adımlarının tümünü online olarak gerçekleştirmenin avantajı ile işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Sigortalı Çalışırken Şahıs Şirketi Kurulabilir mi?

Evet, sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurmak mümkündür. Yani sigortalı çalışmak, şahıs şirketi kurmanın önünde bir engel değildir. Hatta sigortalı çalışanların mevcut sigortaları, şirket kuruluşunda istenen sigortanın yerine de geçebiliyor. Memuriyeti olan kişiler hariç, sigortalı çalışanlar kendi şahıs şirketleri üzerinden ticari faaliyette bulunabilir.

Kimler Şahıs Şirketi Kuramaz?

Şahıs şirketi kurabilecek kişilerle ilgili bazı kısıtlamalar vardır. Özellikle hukuk, sağlık, finans gibi alanlarda çalışan meslek sahipleri şahıs şirketi kuramaz. Daha önceden iflas durumu yaşamış olan kişiler için belirli bir süre boyunca şahıs şirketi kurma hakkı kısıtlanabilir. Ayrıca 18 yaş altındaki kişilerin şahıs şirketi kurması mümkün değildir. Bazı iş sözleşmelerinde, etik kurallar gereği, çalışanların ayrı bir şirket açmasına izin verilmez. Bu tarz sözleşmelere sahip kişiler, şahıs şirketi kuramaz.

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