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Saçlarınızın İhtiyacına Göre Doğadan İlham Alan Özel Bakım Serisi HUSH VEGANIC

Saçlarınızın İhtiyacına Göre Doğadan İlham Alan Özel Bakım Serisi HUSH VEGANIC

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.04.2024 - 19:49

Türkiye'nin önde gelen saç kozmetiği markası HUSH, yenilikçi ve çevre dostu yeni gözdesi HUSH VEGANIC ile sektöre yeni bir soluk getirdi. HUSH VEGANIC, doğanın mucizevi gücünden ilham alarak, her saç tipi ve ihtiyaca göre özel olarak formüle edilmiş 10 farklı seçeneği ile fark yaratıyor. Seride yer alan ürünler doğal kaynaklardan elde edilen bileşenleri ile saçları derinlemesine besleyerek sağlık ve parlaklık kazandırıyor. Vegan formülleri, saçların ihtiyaç duyduğu bakımı sunarken aynı zamanda doğal güzelliklerini ortaya çıkarıyor.

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HUSH VEGANIC, doğa ile uyum içinde geliştirilen, yenilikçi ve yüzde 100 vegan bir saç bakım serisi olarak, saçlarınıza ve çevreye saygı gösteriyor. Seriler; şampuan, bakım kremi, durulanmayan bakım, serum ve maske olmak üzere, saçların her ihtiyacına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Her bir ürün, hayvansal kaynaklı içerikler içermeksizin ve hayvanlar üzerinde test edilmeden, İtalya'da üç buçuk yıl süren klinik araştırmaların ardından titizlikle formüle edilerek kullanıma sunuluyor. Zararlı kimyasallardan arındırılmış formülasyonlar ile saçlara derinlemesine bakım yaparken, biyolojik olarak çözünebilir yapısıyla da çevreye olan sorumluluğunu yerine getiriyor. Silikon, paraben ve sülfat gibi zararlı maddeleri içermeyen bu ürünler, bitkisel keratin, shea yağı ve hidrolize bitkisel proteinler gibi değerli içeriklerle saç tellerini güçlendiriyor, onarıyor ve koruyor. HUSH VEGANIC serisi, her saç tipine uygun çözümler sunarak saçların daha dolgun, canlı ve sağlıklı olmasını sağlıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımı ile de öne çıkıyor.

İşlem Görmüş ve Yıpranmış Saçlar İçin Doğal Bir Kurtarıcı

İşlem Görmüş ve Yıpranmış Saçlar İçin Doğal Bir Kurtarıcı

HUSH VEGANIC’in ULTIMATE REPAIR serisi, işlem görmüş ve yıpranmış saçlara mucizevi bir dokunuş sunarak, onarıcı formülü ile saçların kaybettiği gücü yeniden sağlıyor. Saç tellerini derinlemesine beslerken parlaklığını geri kazandırıyor. BRILLIANT SMOOTH serisi ise elektriklenen ve kabaran saçları kontrol altına alırken, pürüzsüzleştiriyor ve parlaklık sağlıyor. Özel bileşenleri ile saç tellerini derinlemesine besleyerek, saçın doğal güzelliklerini ortaya çıkarıyor.

İnce telli ve zayıf saçlara mükemmel bir hacim kazandıran GLORIOUS VOLUME serisi, özel bileşenleri sayesinde saçlara dolgunluk ve canlılık katarken saçların güzelliğini ortaya çıkarırken, tüm saç tiplerine uygun olan SUPER SOFT serisi, saçlara anında parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor. Shea yağı, jojoba yağı ve fransız gülü gibi özel içeriklerle formüle edilmiş bu seri, saçlara derinlemesine bakım yapıyor.

Boyalı ve Sarı Saçlara Özenli Dokunuş

Boyalı ve Sarı Saçlara Özenli Dokunuş

PERFECT BLONDE serisi, istenmeyen sarı tonları nötralize edip ve sarı saçların mükemmelliğini öne çıkarıyor. İçerdiği üzüm çekirdek yağı ve yaban mersini ile saç rengini dengelerken eşsiz bir parlaklık katıyor. Boyalı saçların renginin koruyuculuğunu arttıran COLOR SHIELD serisi ise Kakao çekirdek yağı ve Hindistan Cevizi Yağları ile saç renginin solmasını engelliyor ve canlılığını koruyor.

Derinlemesine Nemlenen ve Canlanan Saçlar

Derinlemesine Nemlenen ve Canlanan Saçlar

MOISTURE BOOST serisi, kuru saçlara özel bir nem iksiri olarak, saçları derinlemesine nemlendiriyor ve yeniden canlandırıyor. Aloe vera özü, hindistan cevizi yağı ve Aloavera gibi içeriklerle saçların susuzluğunu gidermeye yardımcı oluyor. Saç dökülmesine meydan okuyan ve saç köklerini güçlendiren bir seri olarak öne çıkan ROOT RECHARGE, içeriğindeki soya proteini ve biberiye yağları ile saçların daha sağlıklı uzamasını destekliyor.

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Yağlı saçlar için doğal bir dokunuş sunan PURE COMFORT serisi, neem ağacı özü ve çörek otu yağları ile saç derisini temizlerken ve saç kırılmasını önlerken, yağ dengesini geri kazandırıyor. Kepeğe doğal bir çözüm sağlayan ZERO FLAKE serisi ise Biotin, biberiye ve adaçayı özleri ile saç ve baş derisindeki kepek oluşumunu önlüyor ve saçların ışıltısını yakalıyor.

Ürün Alımlarında Doğaya Katkı

Ürün Alımlarında Doğaya Katkı

HUSH VEGANIC ürünlerine seçili kuaförlerden kolayca ulaşılabiliyor. Telefonlar üzerinden kolayca indirilen VEGANIC Aplikasyon, HUSH VEGANIC kullanıcılarına son model telefonlar, unutulmaz seyahatler, premium saç şekillendiriciler ve daha birçok sürpriz hediye gibi çekilişlerle dolu cazip fırsatlar sunuyor. Her 10 ürün alımında uygulama üzerinden QR kodunu tarayarak, kullanıcı adına bir fidanın dikilmesine ve ücretsiz bir ürün hediyesi gibi ayrıcalıklar sağlıyor.

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