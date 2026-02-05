Misafir mi, Müşteri mi? Ticari Samimiyetin Kavramsal Çıkmazı ve Psikolojik Analizi

'Misafir' kelimesi, doğası gereği ticari bir beklenti içermez. Türk kültüründe misafir, 'Tanrı misafiri'dir; rızkıyla gelir ve ağırlanması bir onurdur. 'Müşteri' ise Arapça kökenli bir kelime olup 'satın alan' anlamına gelir.

İşletmelerin misafir kelimesini tercih etme sebebi, aradaki soğuk nakit ilişkisini perdelemektir. Bir otele gittiğinizde 'Müşteri 302 numaralı odasına yerleşti' demek yerine 'Misafirimiz odasına geçti' demek, verilen hizmetin bir 'meta' değil, bir 'deneyim' olduğu imajını yaratır.

'Ticari Misafirlik': Bir Oksimoron mu?

Birinden para alıp ona misafir demek, teknik olarak bir oksimorondur.

Gerçek bir misafirlikte:

Ev sahibi, misafiri memnun etmek için kendi konforundan ödün verir.

Misafir, ev sahibine yük olmamaya çalışır (minnet duygusu).

En önemlisi, kapıdan çıkarken kimse kimseye fatura kesmez.

İşletmelerde ise durum tam tersidir: Memnuniyet bir 'borç' değil, satın alınan bir 'hizmettir'. Eğer ödeme yapmazsanız, 'misafirliğiniz' kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle son bulur.