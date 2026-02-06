Meryem Uzerli, Dünya Hükümetler Zirvesi’nde Türkiye’yi Temsil Eden Tek Türk Oyuncu Oldu

Küresel ölçekte büyük prestije sahip zirvede Uzerli’nin yer alması, Türkiye adına dikkat çeken bir başarı olarak öne çıktı. Uzerli, zirve boyunca iki ayrı oturumda sahne aldı. Yaratıcı endüstriler, fikir liderleri ve içerik üreticilerinin buluştuğu House of Impact sahnesinin yanı sıra, dünya liderlerinin ağırlandığı Ana Sahne’de de konuşma yapan oyuncu, her iki oturumda da katılımcılardan büyük övgü topladı.

Konuşmalarında kültürler arası köprü kurmanın önemi, kadın ve çocuk hakları, etki yaratmanın gücü ve samimiyetin dönüştürücü rolü gibi başlıklara dikkat çekti; kültürün, sanatın ve otantik bireysel seslerin küresel etkisini güçlü örneklerle anlattı.