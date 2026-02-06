onedio
Meryem Uzerli, Dünya Hükümetler Zirvesi’nde Türkiye’yi Temsil Eden Tek Türk Oyuncu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
06.02.2026 - 15:34

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra duruşu ve savunduğu değerlerle de uluslararası alanda adından söz ettiren Meryem Uzerli, bu kez Türkiye adına gurur veren bir başarıyla gündemde. Uzerli, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne davetli olarak katılarak, zirvede yer alan tek Türk oyuncu ve konuşmacı oldu.

Dünyaca tanınan oyuncu Meryem Uzerli, bu yıl Dubai’de düzenlenen World Governments Summit’e davetli olarak katılan tek Türk oyuncu ve konuşmacı oldu.

Küresel ölçekte büyük prestije sahip zirvede Uzerli’nin yer alması, Türkiye adına dikkat çeken bir başarı olarak öne çıktı. Uzerli, zirve boyunca iki ayrı oturumda sahne aldı. Yaratıcı endüstriler, fikir liderleri ve içerik üreticilerinin buluştuğu House of Impact sahnesinin yanı sıra, dünya liderlerinin ağırlandığı Ana Sahne’de de konuşma yapan oyuncu, her iki oturumda da katılımcılardan büyük övgü topladı.

Konuşmalarında kültürler arası köprü kurmanın önemi, kadın ve çocuk hakları, etki yaratmanın gücü ve samimiyetin dönüştürücü rolü gibi başlıklara dikkat çekti; kültürün, sanatın ve otantik bireysel seslerin küresel etkisini güçlü örneklerle anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin öncülüğünde düzenlenen WGS; devlet başkanlarını, küresel şirket liderlerini, düşünce ve kanaat önderlerini bir araya getiren dünyanın en prestijli platformlarından biri.

Geleceğin yönetim modelleri, teknoloji, medya ve toplumsal dönüşüm gibi başlıkların ele alındığı zirveye her yıl onlarca devlet başkanı ve yüzlerce küresel lider katılıyor. Uzerli’nin panelinde; girişimci Raj Shamani, sosyal medya fenomeni Gstaad Guy, Gallup CEO’su Jon Clifton ve Hollywood yıldızı Kelsey Grammer gibi isimler de yer aldı.

Meryem Uzerli, yalnızca oyunculuğuyla değil; kadınların güçlendirilmesi, çocukların korunması, öz değer ve bağımsızlık konularındaki duruşuyla da uluslararası alanda öne çıkıyor.

Daha önce WE Convention ve Forbes Middle East Women’s Summit gibi prestijli platformlarda konuşmacı olarak yer alan Uzerli, 2024 Harper’s Bazaar Women Empowerment Award ile de onurlandırılmıştı.

Dünya Hükümetler Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden tek Türk oyuncu olarak sahne alan Meryem Uzerli, sanatın ve bireysel seslerin küresel değişimdeki rolünü bir kez daha güçlü biçimde vurguladı; uluslararası arenada ilham veren bir başarıya daha imza attı.

