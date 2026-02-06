Meryem Uzerli, Dünya Hükümetler Zirvesi’nde Türkiye’yi Temsil Eden Tek Türk Oyuncu Oldu
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra duruşu ve savunduğu değerlerle de uluslararası alanda adından söz ettiren Meryem Uzerli, bu kez Türkiye adına gurur veren bir başarıyla gündemde. Uzerli, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne davetli olarak katılarak, zirvede yer alan tek Türk oyuncu ve konuşmacı oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin öncülüğünde düzenlenen WGS; devlet başkanlarını, küresel şirket liderlerini, düşünce ve kanaat önderlerini bir araya getiren dünyanın en prestijli platformlarından biri.
Meryem Uzerli, yalnızca oyunculuğuyla değil; kadınların güçlendirilmesi, çocukların korunması, öz değer ve bağımsızlık konularındaki duruşuyla da uluslararası alanda öne çıkıyor.
