Kuzey İrlanda, Kuzey Kore, Kuzey Makedonya ve Kuzey Afrika'dan Hangisi Ülke Değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıya bu kez 100 bin TL değerinde 'Hangi adda bir ülke yoktur?' sorusu soruldu.
İzleyiciler, bu sorunun cevabını merak etti.
Hangi adda bir ülke yoktur?
