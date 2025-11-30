onedio
Kuzey İrlanda, Kuzey Kore, Kuzey Makedonya ve Kuzey Afrika'dan Hangisi Ülke Değildir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 22:04

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıya bu kez 100 bin TL değerinde 'Hangi adda bir ülke yoktur?' sorusu soruldu. 

İzleyiciler, bu sorunun cevabını merak etti.

Hangi adda bir ülke yoktur?

A: Kuzey İrlanda

B: Kuzey Kore

C: Kuzey Makedonya

D: Kuzey Afrika

Doğru Cevap: D, Kuzey Afrika

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
