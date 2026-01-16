Kırık Seslerin Şairi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Tom Waits
Elinde bardağı, cebinde bitmeyen hikâyeler, sesinde ise yılların pası… Tom Waits, müzik dünyasında “pürüzsüz” sesin değil, gerçek sesin ne kadar etkileyici olabileceğini kanıtlayan isimlerden biri. Onu ilk kez dinlediğinizde şaşırabilirsiniz, ama birkaç şarkı sonra o kırık dökük sesin aslında bir şiir gibi aktığını fark edersiniz. Waits; caz, blues ve deneysel müziği kendine has bir hikâye anlatıcılığıyla birleştirerek bambaşka bir evren kurdu.
Bu hafta Müziğin Efsaneleri köşesinde, sesi kadar hayatı da çiziklerle dolu bu büyük anlatıcının dünyasına yakından bakıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey Los Angeles gecelerinde, bar köşelerinde biriken hikâyelerle başladı.
Sesi “kusurlu” denilen şey, zamanla onun en büyük imzasına dönüştü.
1970’lerin sonu, Tom Waits’in kendi karanlığını daha cesurca kucakladığı dönem oldu.
Kathleen Brennan ile tanışması, müziğinde büyük bir kırılma yarattı.
1980’lerle birlikte Tom Waits, müziği bir sahne performansına dönüştürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un aradığı “düzgün” yıldız olmayı reddetti ama sinemaya da sessizce sızdı.
Tom Waits hiçbir zaman trendlerin peşinden gitmedi, trendlerin dışına bir dünya kurdu.
Bugün Tom Waits, müziğin “kusurlu” olabileceğini öğreten en büyük ustalardan biri olarak anılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın