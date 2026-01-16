Kırık Seslerin Şairi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Tom Waits

Elinde bardağı, cebinde bitmeyen hikâyeler, sesinde ise yılların pası… Tom Waits, müzik dünyasında “pürüzsüz” sesin değil, gerçek sesin ne kadar etkileyici olabileceğini kanıtlayan isimlerden biri. Onu ilk kez dinlediğinizde şaşırabilirsiniz, ama birkaç şarkı sonra o kırık dökük sesin aslında bir şiir gibi aktığını fark edersiniz. Waits; caz, blues ve deneysel müziği kendine has bir hikâye anlatıcılığıyla birleştirerek bambaşka bir evren kurdu.

Bu hafta Müziğin Efsaneleri köşesinde, sesi kadar hayatı da çiziklerle dolu bu büyük anlatıcının dünyasına yakından bakıyoruz.