"Kes Sesini" MasterChef Türkiye'de Sesler Yükseldi: Yarışmacılar Arasındaki Tartışma Büyüdükçe Büyüdü

MasterChef Türkiye
05.11.2025 - 08:42

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar arasında sesler yükseldi. Gizem ve Muratcan arasındaki tartışmaya diğer yarışmacılar da dahil olunca tartışma giderek alevlendi. MasterChef yeni bölüm fragmanındaki olay neredeyse tüm yarışmacılara yansıdı.

detaylar...

MasterChef Türkiye'de Gizem ve Muratcan arasındaki tartışmaya diğer yarışmacılar da dahil oldu.

Gizem, Muratcan ve arkadaşlarının kullandıkları telefonun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin kendileri olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra olayı kişiselleştirdiklerini iddia eden Gizem ve Muratcan arasında ipler gerildi. Tartışma büyüyünce bu kez Sümeyye ve Barış da tartışmaya dahil oldu.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
