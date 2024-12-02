Kendini Ne Kadar Güçsüz Hissediyorsun?
Kendini Ne Kadar Güçsüz Hissediyorsun?
Güçsüz hissetmek, insana kırılganlığını hatırlatan bir durumdur. Bu anlarda, bazen kendimize inanacak gücü bulur ve yeniden ayağa kalkarız, bazen de bunun için birine ya da bir şeye tutunmaya ihtiyaç duyarız. Toparlanmak zaman alabilir; sabır ve küçük adımlarla ilerlemek önemlidir. Ancak kalkamayacağımızı düşündüğümüz anlarda bile, içimizde bir yerlerde saklanan dayanıklılığı fark etmek, umudu yeniden yeşertebilir. Sen kendini ne kadar güçsüz hissediyorsun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu zaman nasıl tepki veriyorsun?
4. Başın sıkışınca rahatça arayabildiğin insanlar var mı hayatında?
5. En büyük hayal kırıklığın ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendinde olmasını istediğin bir özellik seçer misin?
7. Sence sen iyi bir arkadaş mısın?
8. Bir iş için gece gündüz uğraştığın günler oldu mu?
9. Hayalini kurduğun şey olmasa da çabalamaya devam eder misin?
10. Kendinle ne kadar barışık bir insan olduğunu sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendini çok güçsüz hissediyorsun!
Sen bazen güçsüz hissediyorsun!
Sen kendini hiç güçsüz hissetmiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın