Kendini Ne Kadar Güçsüz Hissediyorsun?

Kendini inanılmaz derecede güçsüz hissediyorsun; öyle ki, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da enerjinin tamamen tükendiğini fark ediyorsun. Sabahları uyanmak bile başlı başına bir mücadele haline gelmiş durumda, çünkü yataktan kalkmak bile sanki dağları yerinden oynatmaya çalışmak gibi zor geliyor. Günlük işlerin, bir zamanlar kolayca üstesinden geldiğin basit görevlerin bile şimdi gözünde büyüdüğünü fark ediyorsun. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsun; bırak konuşmayı, düşünmek bile yorucu bir hale gelmiş gibi. Kafanın içinde yankılanan sessizlik seni daha da derin bir yalnızlığa sürüklüyor. İnsanlarla konuşmak, kendini ifade etmek ya da sadece bir sohbetin parçası olmak, eskiden seni rahatlatan bir şeyken şimdi bir yük gibi hissettiriyor. Kelimeler zihninde birbirine dolanıyor, bazen cümle kurmaya bile güç bulamıyorsun. İçinde bir boşluk varmış gibi, her şeyin anlamsızlaştığı, en sevdiğin şeylerin bile sana artık hiçbir heyecan vermediği bir durumun içine çekiliyorsun. Bu güçsüzlük sadece fiziksel bir bitkinlik değil, ruhunun derinliklerine kadar uzanan bir ağırlık gibi seni sarıyor. Kendini sürekli yorgun, halsiz ve tükenmiş hissetmek, ne kadar dinlensen de bir türlü geçmeyen bir döngüye dönüşmüş gibi. Zaman zaman bu hissin geçeceğine dair bir umut arasan da, bunu bulmakta zorlanıyorsun. İnsanların yanında bile kendini yalnız hissediyorsun, çünkü ne hissettiğini açıklamak için bile yeterince güçlü hissetmiyorsun. Bu durum seni giderek içine kapatıyor, sanki karanlık bir odada tek başına kalmışsın ve çıkış yolunu bulamıyormuşsun gibi. Her şey üst üste geliyor, bu yükü omuzlarında taşımak artık dayanılmaz hale geliyor. Kendini hem duygusal hem de fiziksel olarak tamamen tükenmiş bir halde buluyorsun, sanki bu durum hiç bitmeyecekmiş gibi hissettiğin bir kısır döngünün içine sıkışmış gibisin.