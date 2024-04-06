Karakterine Göre Sana Yaşam Enerjisi Verecek Şey Ne?
Karakterine Göre Sana Yaşam Enerjisi Verecek Şey Ne?
Bu test, karakterine göre seni heyecanlandıran ve enerji veren şeyleri bulmana yardımcı olacak. Hazırsan hemen başlayalım ve içindeki yaşam dolu enerjinin kaynağını ortaya çıkaralım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tek başına aktivite yapmayı sever misin?
2. Peki, kariyerinde gelmek istediğin nokta nedir?
3. En sevdiğin kahve çeşidini seç!
4. Hangi özelliğe sahip biriyle asla anlaşamazsın?
5. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Hayvanlardan korkar mısın?
7. Peki, bir hayvan sahiplenecek olsan bunlardan hangisini seçerdin?
8. Son olarak, senin insanlara olan tahammül seviyen hangi derecede? Puanlar mısın?
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