Kapadokya’ya Giderken Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
10.10.2025 - 15:34

Kapadokya, ziyaret eden herkes için bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Burada gezerken adeta bir masalın ya da fantastik bir filmin içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Ancak yola çıkmadan önce bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Aksi halde “Keşke daha önce bilseydim” diye hayıflanabilirsiniz. 

Öyleyse vakit kaybetmeden içeriğe göz atmaya başlayın!

1. Sabah erkenden yola koyulmalısınız!

Kapadokya'nın simgesi olan peri bacalarını görmek için alarm kurmadan asla uyumayın! Çünkü sabah değil gece bile denilebilecek saatlerde erkenden yola çıkmalısınız. Sabah güneş doğarken yaşanan görsel şölen için tüm uykusuzluğa değer, bize güvenin!

2. Havaya asla aldanmayın!

Kapadokya'nın havasına asla güvenmemelisiniz. Sabah tişörtle çıkarsınız, akşam montlara sarılırsınız. O yüzden hangi mevsim olursa olsun siz önleminizi almak için yanınıza ceketinizi alın. Hava durumu burada tamamen şansınıza bağlı...

3. Gerçekten de masallardaki gibi...

Tıpkı adı gibi, peri bacaları bir masaldan fırlamış kadar güzel... Peri bacalarının arasında dolaşırken kendinizi olduğunuz yerden bir anda soyutlanıyormuş gibi hissedeceksiniz ve büyüleyici manzara karşısında kısa süreli bir şok geçirebilirsiniz...

4. Ayakkabı seçimi hayat kurtarır!

Kapadokya için en güzel kombinlerinizi hazırladınız, bavula yerleştirdiniz ama atlamamanız gereken bir şey var... Kapadokya'nın taşlı yollarında spor ayakkabıdan başka bir seçenek asla mantıklı değil! Yoksa gezinizin büyük bir kısmını ayaklarınız yara bere içinde geçirebilirsiniz. Aman dikkat!

5. Kapadokya konaklama rehberi: Mağara oteller!

Eğer Kapadokya'ya gelme planınız varsa otelleri arama geçmişinizden silin. Buranın olayı tamamen mağara oteller! Evet, mağarada kalmak biraz ilginç bir düşünce gibi gelebilir. Fakat otantik taş duvarlar size tarih içinde yaşıyormuşsunuz hissini veriyor. Biz önerimizi yapalım, gerisine siz karar verin!

6. Telefon şarjınız her zaman dolu olsun!

Burada adım attığınız her köşede eliniz direkt fotoğraf çekmek için telefonunuza gidecek. Bu yüzden de bol bol şarja ihtiyacınız var. Bizim tavsiyemiz kesinlikle yanınızda bir powerbank olması! Çünkü en güzel manzarada bir anda şarjınızın bitmesi tüm gününüzü mahvedebilir.

7. Kapadokya'nın yerel lezzetlerinin tadı damağınızda kalacak!

Kapadokya'nın zengin mutfağını tatmadan dönmek de bu geziye haksızlık olur! Testi kebabından gözlemeye, tandırdan kayısı reçeline kadar Kapadokya mutfağı öyle lezzetli ki yerken resmen şımaracaksınız. Buradan kilo almadan dönmek de imkansız... Dönüşte diyete başlamak zorunda kalabilirsiniz.

8. Yer altı şehirlerinde kaybolmak mümkün...

Yapılacak aktiviteler sadece saydıklarımızla sınırlı değil. Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehirleri de insanı büyüleyen yerler. O kadar çok derine yürüyorsunuz ki, sanki bir daha gün yüzü göremeyecek gibi hissediyorsunuz. Zaten işin etkileyici tarafı da burada!

9. Güneş gözlüğü her mevsim lazım!

Kapadokya'da güneş kışın bile gözünüzü açamayacak kadar güçlü çıkabiliyor. Yani güneş gözlüğü valizinize ilk koymanız gereken eşyalardan bir tanesi. Eğer unutursanız, tüm geziyi kısık gözle gezmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca tozu da engelliyor. Bolca ihtiyacınız olacak.

10. Seramik dükkanlarına bakmaya doyamayacaksınız!

Ee, buraya kadar gelmişken alışveriş yapmadan gitmek olmaz! O rengârenk halılar ve el yapımı seramikler o kadar güzel ki insanın hepsini satın alası geliyor. Aldığınız her parça evinizde bir şaheser olarak baş köşede yerini alacak.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
