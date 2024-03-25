Kalbinin Yükü Ne Kadar Ağır?
Kalbinin Yükü Ne Kadar Ağır?
Herkese kaldırabileceği kadar yük yüklenirmiş. Ama kimse kalbimizin bu yükler altında ne kadar ezileceğinden bahsetmemiş. Peki, kalbinin yükü sana ne kadar ağır geliyor?
Hazırsan Teste,
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1. Unutamadığın, zaman zaman kalbinin kapısını yoklayan birisi var mı?
2. Hayatta hep tek başına mı mücadele ettin?
3. Özel günleri kutlamayı sever misin?
4. Hayatının bir döneminde dost kazığı yedin mi?
5. Duygularını insanlarla paylaşmaktan çekinir misin?
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6. Ailen hakkında herhangi bir eksiklik yaşıyor musun?
7. Kendini insanlara anlatmaktan sıkıldın mı? Cümleler dilinin ucunu geliyor ancak sonrasında ''Kendimi yorduğuma değmez.'' dediğin oluyor mu?
8. Geceleri uyku problemi çekiyor musun?
9. Bazı anlarda kendini çıkmazlardaymışsın gibi hissediyor musun?
Kalbine varmadan bırakmışsın yüklerini..
Kalbin çıtır hasarlı..
Kalbin yüklerinin altında paramparça olmuş..
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