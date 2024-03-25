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Kalbinin Yükü Ne Kadar Ağır?

Kalbinin Yükü Ne Kadar Ağır?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 09:01

Herkese kaldırabileceği kadar yük yüklenirmiş. Ama kimse kalbimizin bu yükler altında ne kadar ezileceğinden bahsetmemiş. Peki, kalbinin yükü sana ne kadar ağır geliyor?

Hazırsan Teste,

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1. Unutamadığın, zaman zaman kalbinin kapısını yoklayan birisi var mı?

1. Unutamadığın, zaman zaman kalbinin kapısını yoklayan birisi var mı?

2. Hayatta hep tek başına mı mücadele ettin?

2. Hayatta hep tek başına mı mücadele ettin?

3. Özel günleri kutlamayı sever misin?

3. Özel günleri kutlamayı sever misin?

4. Hayatının bir döneminde dost kazığı yedin mi?

4. Hayatının bir döneminde dost kazığı yedin mi?

5. Duygularını insanlarla paylaşmaktan çekinir misin?

5. Duygularını insanlarla paylaşmaktan çekinir misin?
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6. Ailen hakkında herhangi bir eksiklik yaşıyor musun?

6. Ailen hakkında herhangi bir eksiklik yaşıyor musun?

7. Kendini insanlara anlatmaktan sıkıldın mı? Cümleler dilinin ucunu geliyor ancak sonrasında ''Kendimi yorduğuma değmez.'' dediğin oluyor mu?

7. Kendini insanlara anlatmaktan sıkıldın mı? Cümleler dilinin ucunu geliyor ancak sonrasında ''Kendimi yorduğuma değmez.'' dediğin oluyor mu?

8. Geceleri uyku problemi çekiyor musun?

8. Geceleri uyku problemi çekiyor musun?

9. Bazı anlarda kendini çıkmazlardaymışsın gibi hissediyor musun?

9. Bazı anlarda kendini çıkmazlardaymışsın gibi hissediyor musun?

Kalbine varmadan bırakmışsın yüklerini..

Kalbine varmadan bırakmışsın yüklerini..

Hayatın karşına çıkardığı her türlü sorunla başa çıkmak için adeta bir matematik formülüne başvuruyorsun. Bu formülün en önemli bileşeni ise sevdiklerin. Onlarla birlikte olduğunda, dünyanın geri kalanının ne hale geldiği, hangi zorlukların kapını çaldığı önemini yitiriyor. Sevdiklerinle birlikte olduğunda, tüm sorunlar küçülüyor, tüm zorluklar hafifliyor. Her gecenin bir sabahı olduğunu bilerek, karanlığın içinde bile ışığı görmeyi başarıyorsun. Sorunlar karşısında dimdik duruyor, onları birer birer çözüme kavuşturuyor, hayatın karşına çıkardığı her zorluğu aşmayı başarıyorsun. Ve belki de en önemlisi; sorunların sırtında ağırlaşıp seni yere çivilemesini beklemiyor, onlar daha var olmadan harekete geçiyorsun. Sorunlar karşısında pasif kalmak yerine, aktif bir rol üstleniyor, sorunları çözüme kavuşturmak için adım atıyorsun. Adeta hayata karşı kafa tutuyorsun!

Kalbin çıtır hasarlı..

Kalbin çıtır hasarlı..

Hayatın sırtına yüklediği ağırlıklar, kalbinde derin izler bırakmış olabilir ama senin o çelikten kalbin, bu yüklerin altında ezilmeyecek kadar güçlü. Belki de bu, senin en büyük gücün. Her ne kadar kalbinde bazı yaralar açılsa da, onları paramparça etmeye hiçbir şeyin gücü yetmiyor. Sen, hayatın zorluklarına karşı koyan, her düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı başaran bir savaşçısın. İçindeki o inanılmaz güç, seni her zaman ayakta tutuyor. Ve belki de en önemlisi, umudunu hiçbir zaman yitirmiyorsun. Bu karanlık tünellerin sonunda mutlaka bir ışık olduğuna dair inancın, seni her zaman ileriye doğru itiyor. Bu hikaye, senin hikayen. Ve senin hikayen, bir savaşçının hikayesi. Her ne olursa olsun, ne kadar zorlu koşullarla karşılaşırsa karşılaşsın, sen her zaman ayakta kalıyorsun. Çünkü senin kalbin, her türlü ağırlığı taşıyabilecek kadar güçlü. Ve sen, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kadar cesursun.

Kalbin yüklerinin altında paramparça olmuş..

Kalbin yüklerinin altında paramparça olmuş..

Hayatın karmaşası içinde kendini kaybettiğin bir döneme girmişsin. Her şeyin üstesinden tek başına gelmeye çalıştığın bu dönemde, omuzlarındaki yükün ağırlığı neredeyse seni yerin dibine sokmuş. Bu ağırlık, kalbini bir cam kırığı gibi parçalara ayırmış, içindeki umudu ve neşeyi yok etmiş. Söyleyemediğin, içinde tuttuğun her şey, omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırmış ve sonunda bu yük, dağ olmuş. Hayatının bu döneminde, insanlar hayatına girip çıkmışlar, ama hiçbiri kalbinde gerçek bir iz bırakamamış. Kalabalıkların içinde bile, kendini hep yalnız hissetmişsin. Bu yalnızlık hissi, kalabalıkların gürültüsü içinde bile seni boğmuş ve içindeki sesi susturmuş. Bu süreçte, kalbindeki boşluk ve yalnızlık hissi, hayatın karmaşasını daha da zorlaştırmış. Kendini çaresiz ve yalnız hissettiğin bu dönemde, hayatın ağırlığı altında ezilmişsin.

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