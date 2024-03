Kalbinin Yükü Ne Kadar Ağır?

Hayatın sırtına yüklediği ağırlıklar, kalbinde derin izler bırakmış olabilir ama senin o çelikten kalbin, bu yüklerin altında ezilmeyecek kadar güçlü. Belki de bu, senin en büyük gücün. Her ne kadar kalbinde bazı yaralar açılsa da, onları paramparça etmeye hiçbir şeyin gücü yetmiyor. Sen, hayatın zorluklarına karşı koyan, her düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı başaran bir savaşçısın. İçindeki o inanılmaz güç, seni her zaman ayakta tutuyor. Ve belki de en önemlisi, umudunu hiçbir zaman yitirmiyorsun. Bu karanlık tünellerin sonunda mutlaka bir ışık olduğuna dair inancın, seni her zaman ileriye doğru itiyor. Bu hikaye, senin hikayen. Ve senin hikayen, bir savaşçının hikayesi. Her ne olursa olsun, ne kadar zorlu koşullarla karşılaşırsa karşılaşsın, sen her zaman ayakta kalıyorsun. Çünkü senin kalbin, her türlü ağırlığı taşıyabilecek kadar güçlü. Ve sen, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kadar cesursun.