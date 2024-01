Disney'in sevilen dizilerinden biri olan Only Murders in the Building, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Selena Gomez'in başrollerden biri olduğu dizide suç podcasti meraklısı üçlünün bir anda kendilerini bir cinayet olayının içinde bulması anlatılıyor.

Only Murders in the Building'in şu an 3 sezonu yayınlanmış durumda. Hem eğlenceli hem gizemli dizilerden hoşlanıyorsanız bu dizi tam size göre diyebiliriz. 🍿