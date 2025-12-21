onedio
İz Düşümü Hangisinin Sözlükteki Karşılığıdır?

21.12.2025 - 22:09

Kim Milyoner Olmak İster, usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 21 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelen yeni bölümde birbirinden heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılara ilginç sorular sorulmaya devam ediyor. Bu kez bir yarışmacı 100 bin TL değerindeki soruyu açtırdı ve yarışmacıya 'İz düşümü hangisinin sözlükteki karışılığıdır?' sorusu soruldu.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

A: Gölgasyon

B: Projeksiyon

C: Rotasyon

D: İllüzyon

Doğru Cevap: B, Projeksiyon

