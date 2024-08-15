Instagram Kullanımı Hakkında Bilim Ne Diyor?

Çevrimiçi kanallarda birçok olumsuz içerikle karşılaşabiliriz ve bizi bunlardan gerçek anlamda koruyabilen tek şey maruz kaldığımız içerikler karşısında kullandığımız öz kontrolümüzdür. Özellikle görüntü tabanlı platformlarda içerikleri ayırt etmek, doğruluğunu kontrol etmek, anlamını kavramak ve karşılığında nasıl tepki vermemiz gerektiğini bilmek gibi birçok zihinsel beceri en büyük koruyucumuzdur.

Küçük yaşlardan itibaren aile içi eğitimle başlayan ve okul hayatıyla devam eden uzun soluklu doğru bir eğitimle bu yeterliliklere sahip olunabilir. Ne yazık ki, her birey bu temel becerilerle donanmak konusunda eşit fırsatlara sahip değildir. Toplumdaki fikir ayrılığı tam da burada başlıyor zaten. Fırsat eşitsizliğinden dolayı kendini koruma yeterliliği bulunmayan kişileri kim korumalıdır ve nasıl korumalıdır? Bilime göre bu tür sorunların çözümü destekleyici eğitimdir, ancak günümüzde tüm toplumlarda çözümü zincirleme olarak birbirine bağlı sorunlar yumağını tartışmak için çok fazla kaleme, kağıda, kişilere ve kurumlara ihtiyaç bulunuyor. Bu yazıda sosyal medyanın zihinsel sağlığımızla ilişkisini ele alıyoruz. Bu türlü yayınları yaşam boyu eğitimin bir parçası olarak görüp küçük de olsa farkındalıklar edinebilirsek iyileşmeye katkı sunabiliriz.

Instagram kullanımı ile zihinsel sağlık arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yürütülen bir çalışmada*, daha önce bu konuda yürütülmüş önemli araştırmalar sistematik olarak incelenmiş ve sonuçları tartışılmıştır. İncelenen araştırmalar, Instagram kullanımı ile genel olarak psikolojik iyi oluş, depresyon, anksiyete, stres, alkol-uyuşturucu kullanımı, beden algısı ve yeme bozuklukları gibi çeşitli ruh sağlığı göstergeleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalardır.

Ayrıca sosyal karşılaştırma, öz saygı, kendini ifade etme ve aidiyet gibi birçok psikolojik faktörle Instagram kullanımı ilişkisini inceleyen çalışmalara da bakılmıştır. Birçok bilimsel yayına atıfta bulunan çalışmayı genel bir özetle burada aktarmak istiyorum. Üç yıl önce yayınlanmış olan bu çalışma dışında daha kısıtlı güncel kaynaklara bakıldığında da benzer sonuçlar görülüyor, bu anlamda itibar edilebilir bir çalışmadır. Sosyal medya platformlarının zararları konusunda hepimizin zihninde bir düşünce bulutu vardır ancak bu zararların kaynağını bilimsel perspektifle öğrenmek daha tatmin edici olacaktır.