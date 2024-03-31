Görüş Bildir
Haberler
Yemek
'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 21. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 21. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü burada. 👇

21. güne özel ilk menümüz şöyle:

  • Mercimek çorbası

  • Kıbrıs köftesi

  • Zerdeçallı pilav

  • Muhallebili baklava

Dışarıda yediklerimize benzer bir mercimek çorbasıyla başlayalım...

Dışarıda yediklerimize benzer bir mercimek çorbasıyla başlayalım...

Bu mercimek çorbası için malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı sarı mercimek

  • 1 litre sıcak su

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz

1. Tereyağını tencereye alıyoruz ve eritiyoruz. 

2. Soğanları doğruyoruz ve yağa ekliyoruz. Soğan biraz kavrulunca unu ekliyoruz.

3. Un kavrulunca üzerine mercimekleri de ekleyip karıştırıyoruz.

4. Mercimeklerin üzerine suyu ekliyoruz. Kaynayınca tuzunu da ekleyelim.

5. Son olarak blenderdan geçirip servise hazır hale getiriyoruz.

Kıbrıs köftesi içinde patates olan bir köfte.

Kıbrıs köftesi içinde patates olan bir köfte.

Bu köftenin malzemeleri şunlar:

  • 3-4 patates

  • 200 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 4-5 dal maydanoz

  • Tuz

  • Kimyon

  • Nane

1. Patatesleri rendeliyoruz. Suyunu sıkıp kenara alıyoruz. Soğanları da rendeliyoruz.

2. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve yoğuruyoruz. 

3. Köfte şekli verip derin yağda kızartıyoruz.

Köftenin yanına sarı bir pilav yapalım.

Köftenin yanına sarı bir pilav yapalım.

Beyaz pilav yerine sarı renkli bu pilavı deneyebilirsiniz.

  • 2 su bardağı pirinç

  • 3 su bardağı sıcak su

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

Bu pilavın tek farkı sarı renkli olması!

1. Tencereye sıvı yağını koyuyoruz. 

2. Zerdeçal ve kimyonu da tencereye alıp güzelce karıştırıyoruz. 

3. Pirinci de üstüne ekleyip iyice harmanlanana kadar çeviriyoruz. 

4. Suyunu ve tuzunu da ekliyoruz.

5. Pilav suyunu çektikten sonra tereyağını üzerine koyuyoruz.

Sapsarı pilavımızı da hazırladık.

İftara tatlı için muhallebili baklava yapmaya ne dersiniz?

İftara tatlı için muhallebili baklava yapmaya ne dersiniz?

Bu tatlı için malzemeler şunlar:

  • 12 baklavalık yufka

  • 200 gram tereyağı

Muhallebisi için;

  • 1 litre süt

  • 4 yemek kaşığı şeker

  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta sarısı

Şerbeti için;

  • 1 su bardağı su

  • 1 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

1. Şerbeti için su ve şekeri kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip soğuması için kenara alıyoruz. 

2. Şimdi muhallebisini de yapalım. Bunun için tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve koyulaşınca ocaktan alıyoruz.

3. Tereyağını eritiyoruz. Eritirken üzerinde oluşan köpükleri almaya dikkat edelim.

4. Baklavalık yufkanın bir tanesini alıyoruz, üzerine yağdan sürüyoruz. İkinci yufkayı üstüne kapatıyoruz. Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayarak üst üste koyuyoruz. Yufkaları kare kare kesiyoruz.

5. Soğuyan muhallebiyi her kareye koyuyoruz ve üçgen şeklinde kapatıyoruz. 

6. 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca üstüne 2-3 kaşık şerbet döküyoruz.

Şerbeti çekince servise hazır!

21. güne özel ikinci menümüz ise şöyle:

  • Muradiye çorbası

  • Talaş böreği

  • 3 fasulye salatası

  • Çikolatalı güllaç

Tavuklu sebze çorbası muradiye çorbası hem lezzetli hem vitaminli bir tarif.

Tavuklu sebze çorbası muradiye çorbası hem lezzetli hem vitaminli bir tarif.

Bu çorbayı hazırlarken kullanacağınız malzemeler şunlar:

  • 1 tavuk göğsü

  • 1 kabak 

  • 1 havuç

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Yarım çay bardağı arpa şehriye

  • 1 litre su

  • Tuz - Karabiber

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı un

  • Yarım su bardağı su

1. Sıvı yağı tencereye alıyoruz. Küp küp doğradığımız tavukları yağda soteliyoruz. 

2. Sebzeleri küp küp doğruyoruz ve tavukların üzerine ekliyoruz. Böyle bir 5 dakika soteliyoruz.

3. Arpa şehriye, su, tuz ve karabiberi de sebzelerin üzerine alıp pişiriyoruz.

4. Terbiyesi için malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Çorbanın suyundan terbiyeye alıp çırpıyoruz.

5. Terbiyeyi çorbaya yavaşça koyuyoruz. Koyarken sürekli karıştırıyoruz.

Biraz daha kaynatıp pişince servis edebiliriz.

Talaş böreği, bugün ana yemeğimiz.

Talaş böreği, bugün ana yemeğimiz.

Kıymalı talaş böreği için malzemelerimiz şunlar:

  • Yarım paket milföy hamuru

  • 250 gram kıyma

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 soğan

  • 1 çay bardağı garnitür

  • Tuz - Karabiber

Üzeri için;

  • 1 yumurta sarısı

  • Çörek otu

1. Soğanı yemeklik doğruyoruz. Sıvı yağı tavaya alıyoruz ve kavuruyoruz. 

2. Üzerine kıymayı alıp kavurmaya devam ediyoruz. Garnitür, tuz ve karabiberi de ekliyoruz. 

3. Milföyleri hafifçe açıyoruz. İçine harçtan koyup uçlarından birleştiriyoruz.

4. Birleştirdiğimiz kısım alta gelecek şekilde fırına diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiyoruz. 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz.

Üç fasulye salatası, rengarenk bir salata.

Üç fasulye salatası, rengarenk bir salata.

Denenmesi gereken bu salatanın malzemeleri şunlar:

  • 1 su bardağı kuru fasulye

  • 1 su bardağı barbunya

  • 1 su bardağı Meksika fasulyesi

  • 2 yemek kaşığı nohut

  • 1 mor soğan

  • 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Limon suyu

1. Önce bakliyatları haşlamakla başlıyoruz. Kuru fasulye, barbunya, Meksika fasulyesi ve nohutu haşlıyoruz. Haşlanınca soğuması için kenara alıyoruz.

2. Bu arada mor soğanları piyazlık doğruyoruz. 

3. Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu bir kapta çırpıyoruz.

4. Tüm malzemeleri bir kaba alalım. Üzerine sosunu döküp servis edebilirsiniz.

Güllacın biraz değiştirildiği bu tarife çikolata sevenler bayılacak.

Güllacın biraz değiştirildiği bu tarife çikolata sevenler bayılacak.

Güllacın klasik halini herkes biliyor ve yapıyor zaten. Ama çikolatalısı yeni moda. Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 10 güllaç yaprağı

  • 1 litre süt

  • 1 su bardağı şeker

  • 4 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket vanilin

  • 100 gram çikolata

Arası için;

  • 1 bardak ceviz

  • 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi

  • 40 gram çikolata

1. Tencereye süt, şeker, kakao, vanilin ve çikolatayı ekliyoruz. 

2. Isınan sütü ocaktan alıyoruz. 5 tane güllaç yaprağını çikolatalı sütle ıslatıp alt kat yapıyoruz. Aralara da süt koymayı ihmal etmeyelim.

3. Ara kata ceviz, Hindistan cevizi ve iri iri parçaladığınız çikolataları koyalım.

4. Sıra geldi üst kata. Bunun için kalan yaprakları yine sütle ıslatıyoruz. 

Bu tarif bu kadar!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın