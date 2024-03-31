'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 21. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Güllacın klasik halini herkes biliyor ve yapıyor zaten. Ama çikolatalısı yeni moda. Bu tarifin malzemeleri şunlar:

10 güllaç yaprağı

1 litre süt

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

100 gram çikolata

Arası için;

1 bardak ceviz

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi

40 gram çikolata

1. Tencereye süt, şeker, kakao, vanilin ve çikolatayı ekliyoruz.

2. Isınan sütü ocaktan alıyoruz. 5 tane güllaç yaprağını çikolatalı sütle ıslatıp alt kat yapıyoruz. Aralara da süt koymayı ihmal etmeyelim.

3. Ara kata ceviz, Hindistan cevizi ve iri iri parçaladığınız çikolataları koyalım.

4. Sıra geldi üst kata. Bunun için kalan yaprakları yine sütle ıslatıyoruz.

Bu tarif bu kadar!