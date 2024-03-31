'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 21. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu tatlı için malzemeler şunlar:
12 baklavalık yufka
200 gram tereyağı
Muhallebisi için;
Şerbeti için;
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
Birkaç damla limon suyu
1. Şerbeti için su ve şekeri kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip soğuması için kenara alıyoruz.
2. Şimdi muhallebisini de yapalım. Bunun için tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve koyulaşınca ocaktan alıyoruz.
3. Tereyağını eritiyoruz. Eritirken üzerinde oluşan köpükleri almaya dikkat edelim.
4. Baklavalık yufkanın bir tanesini alıyoruz, üzerine yağdan sürüyoruz. İkinci yufkayı üstüne kapatıyoruz. Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayarak üst üste koyuyoruz. Yufkaları kare kare kesiyoruz.
5. Soğuyan muhallebiyi her kareye koyuyoruz ve üçgen şeklinde kapatıyoruz.
6. 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca üstüne 2-3 kaşık şerbet döküyoruz.
Şerbeti çekince servise hazır!
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