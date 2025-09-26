Huawei MatePad 12 X ve M-Pencil Pro ile PC Gücünde Tablette Kağıt & Kalem Konforu
Yeni fikirlerinizi kâğıt kalem konforuyla dijital dünyaya taşıyan bir tablet hayal edin. Huawei MatePad 12X, PaperMatte ekranı ve gelişmiş M-Pencil Pro kalemiyle tam olarak bu hissi sunuyor. Üstelik hem çizim hem de üretkenlik tarafında sınırları zorlayacak kadar güçlü.
Sadece 555 gram ağırlığa ve 5.9 mm inceliğe sahip metal unibody gövde, sedefli kaplama ile premium bir görünüm sunuyor. 10.100 mAh batarya ve 66 W SuperCharge desteği sayesinde tek şarjla 14 saate kadar video oynatma, 85 dakikada tam dolum mümkün.
Güneşin altında bile net görüntü sunan, kağıt dokulu PaperMatte ekran deneyimi.
Yeni nesil M-Pencil Pro, ekran deneyimiyle birleşerek kağıt hissine çok yakın bir yazma ve çizim deneyimi sunuyor.
Kalem yalnızca çizim yapmak için değil, tabletle etkileşimde de ayrı bir kumanda gibi çalışıyor.
Kalemin arka ucundaki hızlı erişim düğmesi ise istenilen uygulamayı tek basışla açacak şekilde özelleştirilebiliyor.
GoPaint, profesyonel çizim yapanlar için adeta dijital bir stüdyo gibi.
Ders çalışmak ya da not almak, Huawei Notlar uygulaması ile hem pratik hem keyifli.
Klavye ile birleşince, PC deneyimi, çok daha hafif bir ürün ile sağlanmış oluyor.
Google uygulamalarına sorunsuz erişebilirsiniz!
Huawei MatePad 12X ve M-Pencil Pro ikilisi, dijital defterden çok daha fazlası. Kağıt hissi veren ekranı, yaratıcı özgürlük sağlayan kalemi ve PC seviyesindeki üretkenlik özellikleriyle hem genç yaratıcıların hem de mobil çalışanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.
Bu tablet, çantanızda taşınabilir bir stüdyo arayan herkes için güçlü bir aday. Lansmana özel fırsatlarla tableti satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!
