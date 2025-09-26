onedio
Huawei MatePad 12 X ve M-Pencil Pro ile PC Gücünde Tablette Kağıt & Kalem Konforu

26.09.2025 - 17:10

Yeni fikirlerinizi kâğıt kalem konforuyla dijital dünyaya taşıyan bir tablet hayal edin. Huawei MatePad 12X, PaperMatte ekranı ve gelişmiş M-Pencil Pro kalemiyle tam olarak bu hissi sunuyor. Üstelik hem çizim hem de üretkenlik tarafında sınırları zorlayacak kadar güçlü.

Sadece 555 gram ağırlığa ve 5.9 mm inceliğe sahip metal unibody gövde, sedefli kaplama ile premium bir görünüm sunuyor. 10.100 mAh batarya ve 66 W SuperCharge desteği sayesinde tek şarjla 14 saate kadar video oynatma, 85 dakikada tam dolum mümkün.

Güneşin altında bile net görüntü sunan, kağıt dokulu PaperMatte ekran deneyimi.

MatePad 12X’in 12 inçlik PaperMatte ekranı, nano ölçekli aşındırma teknolojisi sayesinde yansımayı yüzde 50 azaltıyor ve ortam ışığını %99’a kadar filtreleyerek güneş altında bile net görüntü sağlıyor.

2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 3:2 üretkenlik oranı sayesinde ister çizim yapın ister ders notu alın, her detay kristal berraklığında görünüyor.

Yeni nesil M-Pencil Pro, ekran deneyimiyle birleşerek kağıt hissine çok yakın bir yazma ve çizim deneyimi sunuyor.

Üç farklı uç (yazma, küçük yazı ve boyama) ile hem ince çizimler hem de geniş fırça darbeleri mümkün.

16.384 basınç algılama seviyesi, sıkıştırma ve döndürme hareketleri, dokunsal geri bildirim ve kalem ucundaki hızlı erişim düğmesiyle anlık yaratıcı fikirlerin peşinden gitmek kolaylaşıyor

Kalem yalnızca çizim yapmak için değil, tabletle etkileşimde de ayrı bir kumanda gibi çalışıyor.

M-Pencil Pro’nun gövdesine hafifçe pinch (sıkıştırma) hareketi yapıldığında Huawei Notlar ya da GoPaint içinde özel bir radyal menü açılıyor; buradan fırçalar arası geçiş, araç değiştirme gibi işlemler tek hamlede yapılabiliyor.

Kalemin arka ucundaki hızlı erişim düğmesi ise istenilen uygulamayı tek basışla açacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Bu sayede tableti kullanırken en sık kullandığınız ya da güncel olarak üzerinde çalıştığınız uygulamalar arasında geçiş yapmak çok kolay hale geliyor.

GoPaint, profesyonel çizim yapanlar için adeta dijital bir stüdyo gibi.

Huawei’nin kendi geliştirdiği ücretsiz GoPaint uygulaması, 3D yağlı boya fırçası, kare kare animasyon ve akıllı renk kartı gibi özelliklerle profesyonel seviyede araçlar sunuyor. Kalemi hafifçe döndürerek fırça darbelerini yönlendirebilir, sıkıştırma hareketiyle uygulama içi radyal menüyü açarak fırçalar arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

Ders çalışmak ya da not almak, Huawei Notlar uygulaması ile hem pratik hem keyifli.

AI destekli el yazısı iyileştirme, zengin şablon kütüphanesi ve kalemle tek dokunuşla uygulama başlatma gibi özelliklerle not almak hem hızlı hem de düzenli hale geliyor. 

Notlarınızı farklı kapaklarla ve sayfa stilleri ile özelleştirebilir, hazır şablonlarla işlerinizi çok daha hızlı halledebilirsiniz.

Klavye ile birleşince, PC deneyimi, çok daha hafif bir ürün ile sağlanmış oluyor.

MatePad 12X sadece çizim için değil, yoğun iş akışları için de güçlü. NearLink destekli Akıllı Manyetik Klavye, 20’den fazla kısayol kombinasyonu ve Wondershare Filmora entegrasyonu ile video düzenlemeden çoklu pencere moduna kadar dizüstü bilgisayarı aratmayan bir performans sağlıyor.

Oldukça hafif ve kullanışlı olan bu klavye, parmaklar alıştıktan sonra standart bir laptop klavyesini aratmayan bir performans sunuyor.

Google uygulamalarına sorunsuz erişebilirsiniz!

Huawei MatePad 12 X, kullanım alanları da düşünüldüğünce Google uygulamalarına ve pek çok üçüncü parti uygulamaya erişim gerektirecek bir ürün. 

Neyse ki bu konuda hiç sorun yok. Çünkü AppGallery'de bulunan binlerce uygulamanın yanında, GBox kurulumu yaparak PlayStore'a da erişebiliyorsunuz ve tüm Google uygulamalarını indirip anında sorunsuz kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Huawei MatePad 12X ve M-Pencil Pro ikilisi, dijital defterden çok daha fazlası. Kağıt hissi veren ekranı, yaratıcı özgürlük sağlayan kalemi ve PC seviyesindeki üretkenlik özellikleriyle hem genç yaratıcıların hem de mobil çalışanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Bu tablet, çantanızda taşınabilir bir stüdyo arayan herkes için güçlü bir aday. Lansmana özel fırsatlarla tableti satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

