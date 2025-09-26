Huawei MatePad 12 X ve M-Pencil Pro ile PC Gücünde Tablette Kağıt & Kalem Konforu

Yeni fikirlerinizi kâğıt kalem konforuyla dijital dünyaya taşıyan bir tablet hayal edin. Huawei MatePad 12X, PaperMatte ekranı ve gelişmiş M-Pencil Pro kalemiyle tam olarak bu hissi sunuyor. Üstelik hem çizim hem de üretkenlik tarafında sınırları zorlayacak kadar güçlü.

Sadece 555 gram ağırlığa ve 5.9 mm inceliğe sahip metal unibody gövde, sedefli kaplama ile premium bir görünüm sunuyor. 10.100 mAh batarya ve 66 W SuperCharge desteği sayesinde tek şarjla 14 saate kadar video oynatma, 85 dakikada tam dolum mümkün.