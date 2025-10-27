Her Şeyi Yapıyorsun Ama Neden Kilo Veremiyorsun?
Sabah sağlıklı kahvaltı.
Öğlen salata.
Akşam yoğurt.
Tatlı yok, ekmek yok.
Spor da var.
Ama tartı?
Yerinden milim oynamıyor.Her şeyi olması gerektiği gibi yapıyorsun ama kilo gitmiyor.
Belki de sorun tabakta değil, nefesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evet, nefes.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbette mucize beklemek yanlış olur.
Holistik beslenme de tam burada devreye giriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video