Her Şeyi Yapıyorsun Ama Neden Kilo Veremiyorsun?

Hani şu farkına bile varmadan günde on binlerce kez yaptığımız şey.

Bedenin en sessiz sesi…

Bilim diyor ki:

Yüzeysel nefes alan bir beden, sürekli tehdit altındaymış gibi hisseder.

Beyin “tehlike var” diye alarm verir, kortizol fırlar.

Ve vücut der ki:

“Zor günler geliyor, yağ depola.”

Sonra tartının başında şaşkın:

“Nasıl yani, ben salata yerken mi kilo alıyorum?”

Harvard’ın araştırmaları, yüksek kortizol seviyelerinin bel çevresinde yağlanmayı artırdığını ve duygusal yeme davranışını tetiklediğini gösteriyor.

Yani bazen aç olan midemiz değil, sakinleşmeyen zihnimiz..

Bir de o meşhur göğüs nefesi var…

Sanki hep acelemiz var.

Diyafram unutulmuş, nefes yarım kalmış.

Oksijen azalıyor, metabolizma yavaşlıyor.

Ne kadar spor yaparsan yap, beden “tamamım” diyemiyor.

Ama nefes, sadece fiziksel bir refleks değil.

Yaşama biçiminin aynası.

Hızlı yaşıyorsan, yüzeysel nefes alıyorsun.

Tutuyorsan duygularını, nefesini de tutuyorsun.

Söyleyemediğin söz, bastırdığın öfke…

Hepsi bedende iz bırakıyor.

Ve kilo?

Bazen fazla yemekten değil, fazla tutmaktan geliyor.