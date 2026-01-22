onedio
Hangisi, Sözlükte Tanımı Olan Bir Deyimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 21:51

22 Ocak Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu soru, deyimler konusundaki bilgileri zorladı. Şıklarda yer alan ifadeler arasından hangisinin sözlükte tanımı olan bir deyim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi.

Hangisi, sözlükte tanımı olan bir deyimdir?

  • A: Havada bulut, sen bunu unut

  • B: Denizde kum, onda para

  • C: Geçme beni, geçerim seni

  • D: Ya şimdi, ya hiç

Doğru Cevap: B

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
